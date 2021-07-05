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РИА Новости

Депутат ГД Пискарев прокомментировал новую стратегию национальной безопасности

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Девушка в здании Государственной думы РФ
Девушка в здании Государственной думы РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Стратегия национальной безопасности демонстрирует мирный характер российского государства и готовность сделать все для защиты суверенитета и безопасности страны, считает председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Президент России Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности РФ, соответствующий указ опубликован в субботу.

"В целом стратегия демонстрирует мирный характер нашего государства, готовность развивать сотрудничество с нашими соседями, но при этом говорится, что для защиты суверенитета, обеспечения обороны и безопасности России будет сделано всё необходимое", - цитирует слова Пискарева официальный Telegram-канал комиссии.

Парламентарий отметил, что стратегия национальной безопасности содержит все ориентиры для власти для достижения национальных целей и развития страны.

"Стратегия содержит ясные и чёткие ориентиры для исполнительной и законодательной власти всех уровней, институтов гражданского общества в достижении национальных целей, обеспечении стабильного и безопасного развития страны, повышении качества жизни и благосостояния граждан", - добавил депутат.

Пискарев добавил, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, председателем которой он является, продолжит работу с угрозами безопасности государства, разрабатывая соответствующие законодательные механизмы.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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