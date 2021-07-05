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Интерфакс-АВН

Китай при помощи ракеты "Чанчжэн-2D" вывел на орбиту пять спутников

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Запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2D"
Запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2D".
Источник изображения: © Jin Liwang/Xinhua via AP

Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Китайская корпорация космической науки и техники (CASC) успешно вывела на гелиосинхронную орбиту пять спутников дистанционного зондирования Земли с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая, сообщает агентство "Синьхуа".

Спутники "Цзилинь-1 01B", "Синшидай-10" и три спутника "Цзилинь-1 Гаофэн 03D" были выведены на орбиту в субботу в 10:51 по пекинскому времени.

Первая ступень ракеты была запущена с помощью четырёх двигателей YF-21C, использующих самовоспламеняющееся топливо. Затем, после отделения первой ступени, включился двигатель второй ступени YF-24C. Предполагается, что ступени ракеты упали на сухопутную территорию Китая.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
CASC
Проекты
Чанчжэн
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