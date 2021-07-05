США начинают производство новых крылатых ракет воздушного базирования в ядерном оснащении

Американские стратегические малозаметные крылатые ракеты воздушного базирования General Dynamics AGM-129А ACM на внешней подвеске стратегического бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress ВВС США. Снимок сделан 20.02.2002. Ракеты AGM-129 ACM были сняты с вооружения ВВС США в 2012 году, теперь в США разрабатывается новая стратегическая малозаметная крылатая ракета воздушного базирования по программе Long Range Stand Off (LRSO), головным подрядчиком по созданию которой выбрана корпорация Raytheon Technologies.

Вашингтон. 3 июля. ИНТЕРФАКС - США приступают к производству новых крылатых ракет воздушного базирования, предназначенных для оснащения ядерными боеголовками, следует из контракта, заключенного ВВС США с компанией Raytheon на $2 млрд.

В рамках соглашения компания, в частности, должна произвести крылатую ракету по проекту оружейной системы Long Range Standoff (LRSO) и осуществить летные испытания.

Крылатая ракета воздушного базирования LRSO, предназначенная для оснащения ядерной головной частью, будет иметь дальность действия около 2,5 тыс. км. Планируется, что она будет принята на вооружение ВВС США до 2030 года и придет на смену предыдущей системе - ALCM. Данными ракетами будут оснащаться стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, а также перспективные стратегические бомбардировщики B-21 Raider.