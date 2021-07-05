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Советская разработка успешно защищает российские танки

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Источник изображения: vpk-news.ru

«Крутой военной технологией» назвал комплекс активной защиты (КАЗ) «Арена-М», установленный на танк Т-72Б3, военный обозреватель издания Popular Mechanics Кайл Мизоками.

По его словам, система позволяет оставлять в строю состоящие на вооружении много лет машины, не навешивая на них дополнительную броню.

Основой для публикации стал видеосюжет Первого канала, в котором военнослужащий выстреливает из РПГ-7 по танку Т-72Б3. Противотанковая ракета летит точно в борт, но за считанные мгновения до удара взрывается, попав в поле действия снаряда-перехватчика.

«Ракета должна уничтожить танк, но вместо этого танк уничтожает ракету» - отмечает автор.

Активная защита работает в тесной связке с расположенными по кругу несколькими радарами миллиметрового диапазона. Обнаруживая ракету, они отслеживают ее траекторию. Если она находится на курсе столкновения, система автоматически запускает снаряд-перехватчик из расположенной на башне установки.

Обозреватель добавляет, отмечает РГ, что для защиты от противотанковых ракет многие конструкторы просто усиливают броню корпуса. Следствием этого становится увеличение нагрузки на силовой агрегат и подвеску танка. 

Советские разработчики предложили альтернативу нескольким тоннам металла - комплекс активной защиты весом всего 1,4 тонны. После распада СССР технология получила развитие.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РПГ-7
Т-72
Т-72Б
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