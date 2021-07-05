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Газета.ru

В чем Россия уступает США по кибервозможностям

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Источник изображения: gazeta.ru

Россия вошла в рейтинг сильнейших кибердержав

Международный институт стратегических исследований США представил рейтинг 15 сильнейших мировых кибердержав, в который в том числе вошли Россия и Китай. Тем не менее у Вашингтона, по мнению авторов исследования, серьезных конкурентов в киберсфере все равно нет. В тонкостях сравнения сил ведущих кибердержав разбиралась «Газета.Ru».

Беспрекословный лидер

Россия значительно отстает от США в своих кибервозможностях, говорится в опубликованном на этой неделе отчете Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS).

Авторы исследования, на протяжении двух лет анализировавшие кибервозможности мировых государств, разделили их на три группы. В первую группу вошла лишь одна страна - США.

Соединенные Штаты остаются кибер-государством с наибольшими возможностями, говорится в отчете.

По всем семи категориям, которые учитывались в исследовании: стратегия и доктрина, управление, командование и контроль, основные возможности киберразведки, расширение возможностей и зависимости киберпространства, кибербезопасность и устойчивость, мировое лидерство в делах киберпространства, наступательные кибер-возможности - США получили наивысшую оценку.

Авторы отчета отмечают, что в настоящий момент США - единственное государство, использующее киберпространство на глобальном уровне как в гражданской, так и в военной сфере.

Отдельно в IISS выделили возможности американской киберразведки мирового класса с глобальным охватом. Они усиливаются за счет интегрированных партнерских отношений с другими государствами, обладающими высокой кибербезопасностью.

Такие государства как раз относятся ко второй группе кибердержав - речь об Австралии, Канаде, Франции, Израиле и Великобритании.

В отчете указывается, что эти страны обладают высоким уровнем кибербезопасности в структурах управления и промышленности, а также сильными разведывательными возможностями, кибер-инструментами и ясным политическим курсом.

Впрочем, в IISS подчеркивают: их исследование - это моментальный снимок во времени. Силы кибердержав постоянно меняются под действием множества факторов.

В связи с этим в Вашингтоне обеспокоены перспективами двух других держав из второй группы - России и Китая.

Опасные противники

Говоря исключительно о наступательных кибервозможностях, Россия и Китай превосходят все другие страны, кроме США, говорится в отчете.

При этом и для Пекина, и для Москвы то, что на Западе называется наступательными кибервозможностями, - это лишь технический компонент более широкого потенциала информационных операций. По мнению исследователей, это всего лишь одно из средств контроля их собственного информационного пространства и в то же время подрыва информационных пространств своих противников. Свои наступательные кибервозможности эти страны используют в той сфере, где продолжается конфликт их идей с Западом».

«Это не только средство пропагандистской машины этих государств и средство создания и распространения фейковых новостей, но и средство проникновения в критическую инфраструктуру противника», - утверждается в документе.

В результате Россия и Китай могут выделять меньше ресурсов, чем США, на развитие наступательных военных кибервозможностей, которые, в частности, предназначены для уничтожения сложной и критически важной инфраструктуры и сетей во время конфликта.

Кибер-стратегия России, по версии IISS, продиктована ее конфронтацией с Западом, в которой она видит кибероперации как важный компонент более широкой информационной войны. Российское киберуправление централизованно, иерархично и находится под личным контролем президента страны, утверждают авторы отчета. По их мнению, в целом Россия сильно зависит от иностранных IT-корпораций и имеет менее впечатляющую цифровую экономику чем, например, Великобритания или Франция. Она стремится исправить слабые места в своей кибернетической безопасность за счет государственного регулирования и создания суверенного интернета и поощрения развития местной цифровой индустри, добавляют американские аналитики.

«В России еще в январе 2014 года в составе Генерального штаба ВС было создано Кибернетическое командование, основная задача которого заключается в защите от несанкционированного вмешательства в электронные системы управления России. Эту структуру еще иногда называют Войсками информационных технологий», - рассказал «Газете.Ru» экс-заместитель председателя Научно-технического комитета Военно-воздушных сил полковник Сергей Волков.

Специалист отметил, что официальной информации о деятельности киберструктур в составе Вооруженных сил очень мало, и их деятельность имеет крайне закрытый характер.

В СМИ появлялись сообщения, что кадровый состав кибервойск РФ состоит из талантливых выпускников математических школ, программистов частных компаний, призывников, проходящих службу в «научных ротах», специалистов по радиоэлектронной борьбе, криптографов и связистов.

Западные эксперты считают, что, помимо штатных подразделений, российские спецслужбы пользуются «услугами» хакерских группировок Cozy Bear, Fancy Bear и «Киберберкут».

«Таким образом, есть все основания полагать, что кибервойска России представляют собой формирование, способное решать самый широкий круг вопросов. И выводы, сформулированные в отчете Международного института стратегических исследований США, подтверждают эти оценки», - заключил Сергей Волков.


Михаил Ходаренок

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