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РИА Новости

Эксперт назвал стратегию нацбезопасности сигналом о готовности России к конфликту

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Танки Т-72Б3М на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Танки Т-72Б3М на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Принятие новой редакции стратегии нацбезопасности РФ свидетельствует о готовности к конфликту и является посланием миру, что Россия "не допустит наращивания враждебных сил по периметру своих границ", считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

"Принятие подобного рода документов и такой стратегии – это подготовка к возможному военному конфликту, ясный сигнал всем, что мы этого конфликта не желаем, но мы к нему будем готовы, если потребуется, что мы не допустим наращивания враждебных сил, потенций, вооруженных объектов по периметру наших границ, потому что это становится угрожающим для безопасности нашей страны критически", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

В принятой в субботу редакции стратегии нацбезопасности используется формулировка "США и их союзники" применительно к источнику исходящих угроз. В частности, в блоке "Оборона страны" говорится, что планируемое размещение американских ракет средней и меньшей дальности в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе формирует угрозу стратегической стабильности и международной безопасности.

По словам Безпалько, документ является отражением тех событий, которые происходят вокруг России в последние годы, в том числе тех, которые носят характер военных инцидентов.

"Здесь мы можем вспомнить случай с военным катером Украины, который пытался проникнуть в российскую акваторию, последний инцидент с британским Defender, тут же вспоминаются аналогичные инциденты в Черном море с американскими военными кораблями, когда несколько кораблей черноморского флота даже вынуждены были идти на таран", - приводит примеры эксперт.

"Это отражение роста напряженности в мире и вокруг России. Имеется в виду и Украина, где, в нарушение конституции страны, существуют и строятся военные базы иностранных государств", - констатировал Безпалько.

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Великобритания
Россия
США
Украина
Проекты
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