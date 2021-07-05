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ТАСС

Японская компания успешно запустила ракету собственной разработки

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Источник изображения: https://twitter.com/natsuroke

Ракета достигла максимальной высоты 99 км, после чего упала в Тихий океан

ТОКИО, 3 июля. /ТАСС/. Частная японская компания Interstellar Technologies в субботу успешно запустила ракету собственной разработки MOMO. Об этом она сообщила в своем Twitter.

Запуск был осуществлен с космодрома на северном острове Хоккайдо. Ракета достигла максимальной высоты 99 км, после чего упала в Тихий океан. Предыдущие успешные испытания Interstellar Technologies осуществила в 2019 году. Помимо этого было проведено четыре неудачных запуска.

Длина ракеты составляет 10 м, диаметр 50 см, а вес около тонны. В этот раз, как и в прошлые, Interstellar Technologies собрала деньги на запуск с помощью краудфандинговой платформы. Стоимость проекта, по некоторым оценкам, составляет около 50 млн иен ($445 тыс.). В компании надеются наладить коммерческое производство компактных ракет, предназначенных для запуска на орбиту сверхмалых спутников.

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Страны
Япония
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