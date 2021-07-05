Глава Arianespace: Европа не должна позволять США доминировать в космической отрасли

Стефан Исраэль напомнил, что основными европейскими конкурентами являются американская компания SpaceX, а также Китай

ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Массовые запуски группировок спутников и большие финансовые вливания в космическую отрасль в США могут привести к значительному перевесу в пользу американских компаний на рынке космических запусков, и Европа должна объединить усилия ради создания конкуренции. Такое мнение высказал генеральный директор компании Arianespace Стефан Исраэль, выступая в субботу на экономическом форуме во французском Экс-ан-Провансе.

"SpaceX - наши основные конкуренты, - констатировал он, отметив, что, помимо США, главным конкурентом Европы в космосе является также Китай. - Каждые две недели у нас над головами появляются по 60 новых спутников [запущенных SpaceX]. Если Европа не отреагирует достаточно оперативно, однажды мы получим ситуацию, когда одна компания будет доминировать над остальными".

"Нам нужны правила, и нельзя оставлять США монополию на нормативную базу. Доступ на орбиту может оказаться затруднен. К тому же присутствуют вызовы в сфере экологии и частот, поэтому Европа должна принимать участие в таких обсуждениях. Нужны слаженные действия в сфере промышленности и государственной политики", - добавил Исраэль.

Глава Arianespace отметил, что США выделяют в пять раз больше средств на космическую отрасль, чем европейские страны, что способствует "появлению частных компаний с миллиардными активами". По его словам, ключом к успехам американцев в космической отрасли на данный момент является расширение сотрудничества "долгое время варившейся в собственной среде" космической отрасли и технологических компаний из Кремниевой долины, сдобренного обильным госфинансированием. "Даже NASA сейчас занимает позицию снижения интервенции и предпочитает покупать услуги, как это происходит с начала истории SpaceX", - констатировал Исраэль.

В качестве примеров он привел пилотируемые полеты на орбиту, на которые в США тратят миллиарды, в то время как Европа вынуждена покупать места на российских и американских кораблях. Также он вновь указал на наличие у США группировок спутников, которые "создаются на частные деньги, но по госзакупкам", не называя, впрочем, конкретных компаний или проектов.

"Нам нужен европейский аналог DARPA [Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США], нужно, чтобы государственная система поощряла инновации и позволяла работать более свободно в этом направлении. Мы должны помнить, что являемся европейцами. Нужно покупать европейское и поощрять европейские проекты, нам нужны большие проекты", - сказал Исраэль.