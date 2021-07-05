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Интерфакс-АВН

Постпред РФ в Вене прогнозирует скорое восстановление СВПД и снятие санкций с Ирана

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Михаил Ульянов
Михаил Ульянов.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Восстановление иранской ядерной сделки и снятие санкций с Тегерана может произойти в скором времени, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Продолжение контактов и диалога между Ираном и МАГАТЭ имеют первостепенное значение, особенно на данном этапе, когда мы можем ожидать скорого полного восстановления СВПД и снятия санкций", - написал Ульянов в субботу в своем "твиттере".

Дипломат напомнил, что срок действия технической договоренности между МАГАТЭ и Тегераном пока продлен не был.

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Иран
Россия
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Ядерный щит
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