Стратегия нацбезопасности РФ учитывает превращение космоса и информпространства в сферу военных действий

В документе говорится о попытках разрушить связи России на пространстве СНГ и возможности возникновения локальных войн

Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Растущая угроза использования военной силы в современном мире названа среди факторов, объясняющих необходимость принятия новой Стратегии национальной безопасности РФ, которую своим указом утвердил президент РФ Владимир Путин.

В документе, в частности, отмечается опасность перерастания вооруженных конфликтов в локальные и региональные войны, в том числе с участием ядерных держав.

"Рост геополитической нестабильности и конфликтности, усиление межгосударственных противоречий сопровождаются повышением угрозы использования военной силы", - подчеркивается в Стратегии.

В документе отмечается, что расшатывание общепризнанных норм и принципов международного права, ослабление и разрушение существующих международных правовых институтов, продолжающийся демонтаж системы договоров и соглашений в области контроля над вооружениями ведут к нарастанию напряженности и обострению военно-политической обстановки, в том числе вблизи госграницы РФ.

В Стратегии подчеркивается, что "действия некоторых стран направлены на инспирирование в СНГ дезинтеграционных процессов в целях разрушения связей России с ее традиционными союзниками".

"Ряд государств называют Россию угрозой и даже военным противником. Увеличивается опасность перерастания вооруженных конфликтов в локальные и региональные войны, в том числе с участием ядерных держав", - говорится в документе.