Стратегия нацбезопасности РФ предполагает повышение расходов на науку и технологии

Также должна быть создана единая госсистема управления научно-технической и инновационной деятельностью

Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Уровень расходов России на развитие науки и технологий должен быть доведен до расходов государств, занимающих лидирующие позиции в научно-технологической сфере, отмечается в Стратегии национальной безопасности РФ.

"В условиях перехода мировой экономики на новую технологическую основу лидерство в развитии науки и технологий становится одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности и обеспечения национальной безопасности", - отмечается в Стратегии, утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным.

Целью научно-технологического развития России, отмечается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, является обеспечение технологической независимости и конкурентоспособности страны, достижение национальных целей развития и реализации стратегических национальных приоритетов.

В Стратегии перечисляются задачи, которые должны быть решены для достижения этих целей. В частности, должна быть решена задача по "доведению уровня расходов Российской Федерации на развитие науки и технологий до уровня расходов на такие цели государств, занимающих лидирующие позиции в этой сфере".