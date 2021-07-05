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WarSpot

Американцы строят крылатые ядерные ракеты дальностью 2500 км

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Американская стратегическая авиация сможет безответно уничтожать ядерным оружием вражеские цели. С новыми крылатыми ракетами бомбардировщики-ракетоносцы будут недосягаемы для систем ПВО противника. Вчера, 2 июня, пресс-служба компании Raytheon Technologies объявила о подписании нового контракта с ВВС США на разработку ракеты Long Range Stand-Off (LRSO). В рамках этапа проектирования и производства (EMD) подрядчик должен будет завершить все проектные работы, собрать и протестировать прототипы, а также подготовить производственную линию для серийной сборки новых крылатых ракет. Стоимость работ оценивается в $2 млрд, они должны завершиться до 2027 года.

Крылатая ракета AGM-86B

Источник изображения: airandspace.si.edu

В прошлом году стало известно, что тендер в рамках программы LRSO завершён досрочно. Перспективные крылатые ракеты Long Range Stand-Off (LRSO) также планируется принять на вооружение ранее заявленного срока. ВВС США выбрали победителем компанию Raytheon. Единственный конкурент — Lockheed Martin — также продолжит участвовать в проекте, но уже в качестве субподрядчика.

Новая ракета должна заменить устаревшую крылатую ракету AGM-86B (ALCM), которая эксплуатируется с 80-х годов. Технических деталей программы LRSO пока известно немного. Известно, что эти ракеты должны обладать повышенной скрытностью, чтобы преодолевать передовые системы ПВО, и будут иметь дальность свыше 1500 миль (2414 км). Носителями новой ракеты будут B-52 и B-21.

Модернизация американского ядерного арсенала началась в 2013 году в рамках реализации стратегии «3+2», в течение 25 лет семь типов ядерных боезарядов будут заменены на пять новых. По словам главы Национального управления ядерной безопасности Фрэнка Клотца, «США будут иметь в своём ядерном арсенале три боеголовки для ракет наземного и морского базирования, а также два типа боезарядов, доставляемых по воздуху. Один из них — бомба свободного падения, второй — боеголовка, устанавливаемая на крылатую ракету». По различным оценкам, ядерное перевооружение США может стоить порядка $1 трлн, из которых $350 млрд будут потрачены в ближайшее десятилетие.

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Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-52
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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