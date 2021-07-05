На Украине назвали стоимость оружия для «уничтожения» Крымского моста

На разработку украинского ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» потребуется около $40 млн (более 2,9 млрд рублей). Об этом сообщил портал Defense Express со ссылкой на генерального директора ГККБ «Луч» Олега Коростелева.

В данную сумму, как отмечает издание, входит создание полного комплекса. В частности, со средствами связи, машинами и ракетами.

Вместе с тем из Киева неоднократно звучали угрозы в адрес Крымского моста. Их суть сводилась к тому, что создаваемая на Украине крылатая ракета «Нептун» якобы способна уничтожить переправу.

Так, 17 марта украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что противокорабельные ракеты комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» являются уникальным вооружением, из-за которого «психует Россия». По его словам, в настоящее время способа противодействия этому оружию нет, поэтому можно считать, что в армии Украины появилась уникальная вещь.

В свою очередь, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев полагает, что «Нептун» — устаревший комплекс с низкой скоростью, ракеты которого легко сбить.

До этого, 15 марта, пресс-служба министерства обороны Украины сообщила, что военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили опытные образцы берегового ракетного комплекса с противокорабельными ракетами «Нептун».