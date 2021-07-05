Войти
Известия.ru

На Украине назвали стоимость оружия для «уничтожения» Крымского моста

230
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

На разработку украинского ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» потребуется около $40 млн (более 2,9 млрд рублей). Об этом сообщил портал Defense Express со ссылкой на генерального директора ГККБ «Луч» Олега Коростелева.

В данную сумму, как отмечает издание, входит создание полного комплекса. В частности, со средствами связи, машинами и ракетами.

Вместе с тем из Киева неоднократно звучали угрозы в адрес Крымского моста. Их суть сводилась к тому, что создаваемая на Украине крылатая ракета «Нептун» якобы способна уничтожить переправу.

Так, 17 марта украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что противокорабельные ракеты комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» являются уникальным вооружением, из-за которого «психует Россия». По его словам, в настоящее время способа противодействия этому оружию нет, поэтому можно считать, что в армии Украины появилась уникальная вещь.

В свою очередь, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев полагает, что «Нептун» — устаревший комплекс с низкой скоростью, ракеты которого легко сбить.

До этого, 15 марта, пресс-служба министерства обороны Украины сообщила, что военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили опытные образцы берегового ракетного комплекса с противокорабельными ракетами «Нептун».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Луч КБ
Похожие новости
05.03.2021
Авиационная промышленность Украины и ее «перспективы»
25.02.2021
Договоренность о сборке в Иордании противотанковых управляемых ракет комплекса "Корнет-Э"
29.04.2015
Минск и Киев: что мешает развитию сотрудничества в сфере ВПК
27.03.2014
Россия боится сближения оборонной промышленности Украины с Западом, — Артур Лантан
30.05.2013
«Реэкспорт оружия — это беда не Украины, это беда мирового масштаба»
29.02.2012
«Миль» против «Миля»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.07 12:59
  • 26
Путин прочертил для Запада новую красную линию
  • 05.07 12:19
  • 12
Авиация и ПВО
  • 05.07 11:39
  • 0
На скоростных испытаниях модернизированный БРДМ-2МБ «Бекас» разогнали до 120 км/ч
  • 05.07 10:34
  • 1
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 05.07 04:58
  • 3
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
  • 05.07 04:54
  • 1
The Daily Express (Великобритания): эту войну вы проиграете! Путин хвалится, что Россия сметет Британию, если Борис бросит ему вызов
  • 05.07 00:50
  • 44
Несколько необычное «преломление» темы авианосцев.
  • 05.07 00:18
  • 0
О некоторых аспектах теории и практики военно-воздушных сил.
  • 04.07 23:36
  • 1
Совместная подготовка российских и белорусских военнослужащих – как количество переходит в качество
  • 04.07 23:33
  • 1
В Кузбассе мотострелки соединения ЦВО уничтожили условного противника
  • 04.07 23:32
  • 1
Путин и Лукашенко обсудили вопросы безопасности и военно-техническое сотрудничество
  • 04.07 16:36
  • 5
РКК "Энергия" рассмотрела четыре варианта создания российской орбитальной станции
  • 04.07 06:58
  • 1
В Кремле рассматривают внешнее управление Украиной как элемент "красной линии"
  • 04.07 06:01
  • 7
Зачем Китай наращивает стратегический ядерный потенциал
  • 04.07 05:54
  • 4
Российские самолеты преградили фрегату из Нидерландов путь к Крыму