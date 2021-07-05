«Ясени» идут на службу

Российский флот готовится пополниться новой атомной субмариной. Вчера, 2 июня, информационное агентство ТАСС сообщило о том, что подлодка «Новосибирск» проекта 885М «Ясень-М» впервые вышла в Белое море на заводские ходовые испытания.

Ранее глава «Севмаша» Михаила Будниченко сообщил ТАСС, что после завершения заводских ходовых испытаний начнутся государственные испытания подлодки, а в конце 2021 года планируется её передача флоту. Если заявленные сроки будут выдержаны, в этом году российский флот получит сразу две субмарины проекта «Ясень-М».

Многоцелевая атомная подлодка четвёртого поколения «Новосибирск» проекта 885М «Ясень-М» Источник изображения: vpk.name

«Новосибирск» был заложен 26 июля 2013 года и строился по модернизированному проекту «Ясень-М», став второй в серии и первой серийной субмариной этого проекта. Планировалось, что подлодку передадут в состав ВМФ в 2020 году, но эти сроки не были выдержаны.

Головная подлодка проекта — «Казань» — недавно завершила цикл испытаний для устранения недостатков, выявленных ранее. Её передача в состав ВМФ состоялась в мае текущего года. Кроме «Казани» и «Новосибирска», по модернизированному проекту 885М («Ясень-М») строятся подлодки «Красноярск» и «Архангельск».

Субмарина «Казань» на ходовых испытаниях Источник изображения: kuleshovoleg.livejournal.com

Проект многоцелевой атомной подлодки четвёртого поколения 885 (08850) «Ясень» был разработан в 90-е годы Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения «Малахит» на базе проектов 705(К) «Лира» и 971 «Щука-Б». Строительство новых субмарин ведёт ОАО ПО «Севмаш», входящее в состав АО «Объединённая судостроительная корпорация». Подлодки проекта «Ясень-М» имеют водоизмещение 13 800 т и глубину погружения 520 м. Автономность плавания составляет 100 суток, подводная скорость — 31 узел. Экипаж «Новосибирска» составит 64 человека. Подлодка имеет восемь вертикальных шахт для пуска крылатых ракет «Оникс» и «Калибр», а также десять торпедных аппаратов калибра 533 мм (общий боекомплект — 30 торпед). Субмарина предназначена для уничтожения подлодок и надводных кораблей противника, военно-морских баз, портов и других целей.