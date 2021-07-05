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США понаблюдают за Россией с нетрадиционных орбит

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Источник изображения: Кадр: Raytheon Technologies / YouTube

Космические силы США рассматривают возможность запуска новых спутников системы предупреждения о ракетном нападении, которые будут располагаться на нетрадиционных орбитах, сообщает The Drive.

Ожидается, что новые космические аппараты будут находиться на средней околоземной орбите, а не геостационарной, как действующие спутники Space Based Infrared System (SBIRS). Предполагается, что это позволит эффективнее наблюдать за пусками крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет. Разработчиками прототипов космических аппаратов, запуск которых возможен в 2022 году, выступят компании Raytheon и Boeing.

В июне Минобороны России сообщило о переброске на авиабазу Хмеймим в Сирии двух истребителей МиГ-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

В том же месяце C4ISRNet написало, что экспериментальный спутник Demonstration and Science Experiments (DSX) Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил (ВВС) США, который по своим размерам сопоставим с футбольным полем, завершил работу. Изделие находилось на средней околоземной орбите, испытывая влияние радиационного пояса Земли. Основной целью миссий DSX называется сбор экспериментальных данных о радиации в околоземном космическом пространстве, что помогло бы ВВС США разработать под соответствующие условия крупный космический аппарат.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
Кинжал БР
МиГ-31
Компании
Boeing
Raytheon
Минoбороны РФ
Проекты
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СПРН
ЯО
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