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Российская газета

Над Черным морем прошли учебно-боевые полеты российских истребителей

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Источник изображения: YouTube

Пилоты морской авиации Черноморского флота и 4-й воздушной армии ВВС и ПВО Южного военного округа отработали нанесение ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника. В тренировочных полетах были задействованы более десяти истребителей и бомбардировщиков.

Роль условного противника, как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, выполняли большие десантные корабли "Саратов" и "Орск".

Перед началом совместных полетов экипаж самолета-амфибии Бе-12 из состава морской авиации выполнил разведку условных целей в Черном море, а затем удары нанесли многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М,а так же истребители-бомбардировщики Су-34 и перехватчики Су-27.

"Летчики выполняли заход на боевой курс в составе пар и одиночно с отработкой условных ракетных и бомбовых ударов по мишенным позициям", - говорится в сообщении. Маневры проходили со средних и малых высот с учетом преодоления средств противовоздушной обороны кораблей условного противника.

Отметим, что воздушное мастерство российских летчиков неоднократно производило впечатление на иностранных военных. К примеру, в марте 2017 года бомбардировщики Су-24 напугали моряков американского эсминца Porter. Полет самолетов прошел на высоте около 30 метров над уровнем Черного моря

Отметим, что тренировка морской авиации и 4-й воздушной армии ВВС и ПВО прошла на фоне военных учений Sea Breeze - 2021, в которых во главе с США участвуют 32 страны, около пяти тысяч военнослужащих, 40 кораблей и вспомогательных судов, 30 самолетов, беспилотников и вертолетов.


Николай Грищенко

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