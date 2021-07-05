Заложено научно-исследовательское судно «Академик Лавёров»

1 июля 2021 года в Выборге на ПАО "Выборгский судостроительный завод" (в составе АО "Объединённая судостроительная корпорация" - ОСК) без широкой огласки состоялась торжественная церемония закладки научно-исследовательского судна (НИС) "Академик Лавёров" проекта 23520. Заявлено, что судно будет построено для нужд Российской академии наук (РАН) "для проведения научных исследований в Мировом океане".

(с) sudostroenie.info

Судно получило название в честь Лавёрова Николая Павловича (1930 - 2016), который в пресс-релизе предприятия охарактеризован как "признанный лидер советских и российских ученых в области геологии, геохимии урана, поисков, разведки и освоения полезных ископаемых, много сделавший для создания мощной минерально-сырьевой базы в нашей стране. Значительное место в его исследованиях занимают также проблемы энергетики, радиоэкологии, Мирового океана и Арктики, космический мониторинг катастрофических природных процессов".

Со стороны bmpd укажем, что до настоящего времени сведения о проекте 23520 не публиковались, хотя, по имеющейся информации, это должно быть крупное судно водоизмещением порядка 8000 тонн. Разработчиком проекта является АО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз", при этом в годовом отчете проектанта за 2019 год заказчиком разработки проекта 23520 был обозначен "Государственный заказчик (МО РФ)".

Санкт-петербургское издание газеты "Коммерсантъ" по поводу закладки данного судна опубликовало 2 июля материал Яны Войцеховской "Выборгскому заводу придали научное значение. Верфь получила первый заказ на исследовательское судно", в котором говорится, что Выборгский судостроительный завод (ВСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) вчера заложил научно-исследовательское судно (НИС) для нужд Российской академии наук и исследований в Мировом океане, сообщила верфь. В прошлом году ВСЗ, специализирующийся на гражданском судостроении, начал получать контракты гособоронзаказа на строительство судов для ФСБ. Параметры строительства нового проекта не раскрываются, что не исключает того, что судно может использоваться не только в гражданских целях.

На Выборгском судостроительном заводе 1 июля состоялась закрытая для прессы торжественная церемония закладки научно-исследовательского судна, говорится в сообщении верфи. В церемонии приняли участие представители Минобрнауки и РАН. Судно будет носить имя Николая Лаверова, академика РАН, ученого в области геологии, геохимии урана, поисков, разведки и освоения полезных ископаемых. Технические характеристики судна в открытом доступе отсутствуют. В ОСК и ВСЗ детали не комментируют. В РАН не ответили на запрос "Ъ".

По словам генерального директора ВСЗ Александра Соловьева, судно будет передано управлению научно-исследовательского флота дальневосточного отделения РАН. Это первое научно-исследовательское судно в портфеле верфи. "Заказ улучшит финансово-экономическое состояние завода, обеспечив загрузку до 2027 года. При этом мы рассчитываем на серию",- заявил господин Соловьев "Ъ", уточнив, что судно будет обладать усиленным ледовым классом, водоизмещение достигает 8 тыс. тонн.

В июле 2020 года ВСЗ, собравший один из крупнейших портфелей заказов на строительство рыбопромысловых судов, вышел на рынок гособоронзаказа, подписав контракт на строительство патрульного ледокола для ФСБ (см. "Ъ" от 25.07.2020) по проекту конструкторского бюро "Алмаз". Стоимость контракта составляет около 20 млрд рублей, корабль должен быть передан заказчику в 2024 году. Собеседники "Ъ" в отрасли не исключают, что в будущем ВСЗ продолжит серию кораблей проекта 23550. В феврале 2021 года в "Российской газете" появилась информация о закладке на ВСЗ судна, названного в память о начальнике главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ вице-адмирале Алексее Буриличеве, для проведения исследований и специальных работ в дальней морской и океанских зонах, на которой присутствовали представители Минобороны. Проектантом также выступало АО "ЦМКБ "Алмаз"", но вскоре информация об этом была удалена с сайта. Несколько опрошенных "Ъ" специалистов не исключают, что эксплуатантом заложенного сейчас судна будет ФСБ.

Это первые военные заказы ВСЗ, до этого верфь строила только гражданские суда - ледоколы, суда снабжения, рыболовные траулеры, а также буровые платформы для разработки морских шельфовых месторождений. Сейчас на верфи законтрактовано восемь траулеров общей стоимостью 22,4 млрд рублей. Аудиторы верфи не раз высказывали сомнения в отношении непрерывности деятельности завода, так как стоимость чистых активов верфи за три последних года меньше уставного капитала и имеет отрицательное значение. За 2020 год верфь увеличила убыток на 15%, до 2 млрд рублей, выручка предприятия сократилась на 10%, до 4,6 млрд рублей.

Источники "Ъ" отмечают, что заказы рыбопромышленных компаний и ФСБ сформировали плотное стапельное расписание на ВСЗ и загрузка завода, вероятно, не позволит брать дополнительные заказы. Хотя изначально верфь считали претендентом на строительство ледоколов для "Росморпорта" и гидрографического судна для "Росатома".

Генеральный директор агентства "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров отмечает, что убыток предприятия вырос, даже несмотря на докапитализацию со стороны ОСК в размере 3 млрд рублей в прошлом году. "Учитывая финансовое состояние и отставание по срокам строительства серии рыболовных траулеров, у ВСЗ сейчас объективно ограниченные возможности по привлечению гражданских заказчиков. При этом государственный заказ при его низкой рентабельности, особенно в условиях роста цен на металл, обеспечивает перспективную загрузку верфи, а также позволяет повысить финансовую устойчивость",- говорит эксперт.