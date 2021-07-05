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Duvar (Турция): США внесли Турцию в «список стран, причастных к использованию детей-солдат»

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Сирийские мальчики играют в футбол возле разрушенных зданий в городе Хомс
Сирийские мальчики играют в футбол возле разрушенных зданий в городе Хомс.
Источник изображения: © AP Photo, Hassan Ammar

Отчеты и свидетельства правозащитных групп и международных организаций показывают, что турецкое правительство предоставляло операционную, материально-техническую и финансовую поддержку вооруженной оппозиционной группе, рекрутировавшей детей-солдат в Сирии. США включили Турцию в «список стран, причастных к использованию детей-солдат». Подробности — в материале Duvar.

США включили Турцию в "список стран, причастных к использованию детей-солдат" на основании поддержки "Дивизии Султан Мурад". "В этот список впервые попадает член НАТО", - отметил американский чиновник.

Государственный департамент США обнародовал доклад о торговле людьми за 2021 год. В документе говорится, что Турция оказывала "конкретную поддержку" оппозиционной группе "Дивизия Султан Мурад", которую давно поддерживает в Сирии. Данная вооруженная оппозиционная группа, как утверждает Вашингтон, готовит детей-солдат.

Как сообщает "Голос Америки", в докладе, в котором Турция была включена в список стран, причастных к использованию детей-солдат в прошлом году, отмечается: "Правительство заранее не выявляло жертв торговли людьми, жертв принудительного труда и жертв среди мигрантов, беженцев и просителей убежища, что повышает вероятность наказания жертв за противоправные действия, к совершению которых их вынуждали торговцы людьми. Правозащитные группы и международные организации сообщили, что правительство предоставляло операционную, материально-техническую, финансовую поддержку поддерживаемой Турцией вооруженной оппозиционной группе, вербовавшей детей-солдат в Сирии".

Согласно докладу, отчеты и свидетельства правозащитных групп и международных организаций показывают, что турецкое правительство предоставляло операционную, материально-техническую и финансовую поддержку вооруженной оппозиционной группе, рекрутировавшей детей-солдат в Сирии. Международная организация сообщила, что в 2020 году в войне в Сирии использовались 820 детей (765 мальчиков и 55 девочек), в том числе 191 случай приписывается этим вооруженным формированиям.

Представитель Госдепартамента США в беседе с информационным агентством "Рейтер" (Reuters) отметил: "В частности что касается Турции, это первый раз, когда член НАТО оказывается в списке закона о предотвращении использования детей в качестве солдат. Как уважаемый региональный лидер и член НАТО Турция имеет возможность заняться вопросом рекрутирования и использования детей-солдат в Сирии и Ливии".

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Ливия
Сирия
США
Турция
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2020-й год
NATO
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