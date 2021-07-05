Главком ВСУ прокомментировал идею марша курсанток на параде на каблуках

Министр обороны Украины Андрей Таран и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак побеседовали с курсантками Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и обсудили с ним парадную форму ко Дню независимости. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщило издание «Гордон».

Отмечается, что в институте был проведен опрос и почти все поддержали выход на парад в парадной форме, в которую входит туфли на каблуке.

«99 процентов присутствующих здесь девушек за то, чтобы пойти в парадной форме. Такое решение принято, так как учебные заведения все идут в парадной форме», — пояснил Хомчак.

Глава оборонного ведомства и главнокомандующий ВСУ также предложили курсанткам в порядке эксперимента маршировать на параде в обуви на каблуках. По словам Тарана, по итогам будет принято окончательное решение относительно парадной обуви.

Кроме того, министр показал ботинки, в которых, вероятно, будут идти на параде курсантки.

Позже советница главнокомандующего ВСУ по гендерным вопросам Виктория Арнаутова в эфире «24 канала» заявила, что курсантки на параде 24 августа будут маршировать в устойчивой обуви на каблуке высотой 5,4 см. Арнаутова рассказала, что 5 июля будет объявлен тендер на пошив обуви.

Ранее в этот день вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк заявила, что несколько депутатов украинского парламента обратились к минобороны страны с требованием провести служебное расследование по факту тренировки строевого шага женщинами-военнослужащими в туфлях на каблуках. Она совместно с группой парламентариев подвергла критике факт тренировки строевого шага на каблуках. Кондратюк потребовала военное ведомство отчитаться о подробностях данного инцидента, а также извиниться перед гражданами.

Парламентарии также указали на несоответствие такой формы стандартам НАТО, а также на ее недопустимость во время парада по случаю Дня независимости, который будет отмечаться в стране 24 августа. Минобороны Украины в свою очередь согласилось предоставить женщинам-военнослужащим другую обувь для участия в параде.

Днем ранее Министерство обороны Украины разместило в Facebook пост о том, как женщины-курсанты военных институтов страны тренируют строевой шаг к параду. Публикация была дополнена фотографиями, на которых девушки-курсанты маршируют в военной форме и туфлях на каблуках.