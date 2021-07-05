Российский Су-35 против Еврофайтера: кто погибнет в перестрелке? (The National Interest, США)

Автор регулярно пишет о российском вооружении, он неплохо осведомлен о его характеристиках и параметрах. А о российском истребителе Су-35 он сразу же говорит как о главном вероятном противнике. Читатели любят истории с хорошим концом, а потому неудивительно, что, сравнивая нашу машину с европейским самолетом «Тайфун», автор присуждает будущую победу в бою европейцу.

Разумные покупатели делают ставку на евроистребитель «Тайфун»

Напряженность в Европе из-за российских действий на Украине усиливается, и в этих условиях страны НАТО активизировали воздушное патрулирование в небе над прибалтийскими государствами Эстонией, Латвией и Литвой. И хотя ВВС США часто и великодушно задействуют свои самолеты для контроля воздушного пространства над этими бывшими советскими республиками, часть бремени по сдерживанию Москвы ложится и на плечи европейских авиационных фирм.

Многие страны Европы, включая Великобританию, Германию, Италию и Испанию, в авиации отдают предпочтение многоцелевому истребителю Eurofighter Typhoon. Вначале он разрабатывался исключительно как самолет-истребитель, предназначенный исключительно для завоевания превосходства в воздухе. "Тайфун" превосходно ведет себя в воздушном бою. В случае возникновения конфликта европейский истребитель, скорее всего, выстоит и победит в бою с самолетами последнего поколения российской авиакомпании "Сухой", такими как Су-35С. Правда, и у российского, и у европейского самолета имеются свои преимущества, однако в целом они вполне сопоставимы.

Недавно это выяснили пилоты "Тайфунов" из Королевских ВВС, которые проходили боевую подготовку совместно с летчиками индийских ВВС, летавшими на российских Су-30МКИ. "Первое впечатление от "Фланкера" (натовская кодификация - прим. перев.) очень положительное, - отметил в своем заявлении командир 3-й (истребительной) эскадрильи подполковник авиации Крис Мун (Chris Moon). - Это великолепный самолет, и летать рядом с ним на нашем "Тайфуне" - это привилегия".

Индийцев "Тайфун" тоже впечатлил, и они заметили, что обе машины примерно равны по возможностям. "Оба являются самолетами четвертого поколения, а поэтому соответствуют друг другу по многим характеристикам. Поэтому ценность обучения заключается в личных контактах летчиков, - отметил в своем заявлении для Королевских ВВС майор авиации Ави Арья (Avi Arya). - Важнее всего человек, управляющий машиной".

Как отметил Арья, большинство истребителей четвертого поколения, таких как Су-35 и "Тайфун", имеют похожие характеристики. Пилоты, летающие на этих самолетах, должны учиться управлять ими на пределе возможностей. А это значит, что им надо по максимуму использовать их сильные стороны и избегать слабых сторон.

Что касается Су-35, то он отлично управляем на низких скоростях благодаря вектору тяги и, к сожалению, сводит на нет такие преимущества "Тайфуна", как очень высокая угловая скорость разворота и отличная тяговооруженность. В то же время у него большой угол атаки. Он действует примерно так же, как летчики ВВС и ВМС США на своих машинах F/A-18 Hornet и F-15 Eagle, когда они проводят учебные бои с "Тайфунами" на дистанции, без прямой видимости. Очень многое здесь зависит от летчика - и от удачи.

За пределами прямой видимости более более заметную роль играет техника, но тактика, уровень подготовки пилоты и порядок его действий являются ключевыми моментами. Группы истребителей должны взаимодействовать друг с другом, а также с самолетами АВАКС и с наземными диспетчерами. Один высокопоставленный инструктор ВВС США приводил такой пример. Если группа в составе четырех F-15 вступит в воздушный бой с другой группой в составе четырех F-15, используя стандартную тактику, то при отсутствии ошибок схватка закончится ничьей. Более того, такие тактические приемы летчики обычно держат в секрете. Например, подразделения ВВС США не демонстрируют свои самые передовые тактические приемы на международных учениях. Это делается, чтобы не раскрыть все секреты вероятному противнику.

Что касается технологий, то ни Су-35, ни "Тайфун" в настоящее время не оснащены антенной решеткой с автоматическим электронным сканированием, но у обоих неплохие возможности по ведению боевых действий за пределами прямой видимости. Оба истребителя обладают высокой скоростью, большой высотой полета за пределами дальности видимости, а поэтому могут придать колоссальную энергию пуска своему бортовому вооружению в таком бою. Но неизвестно, насколько эффективны российские системы опознавания в боевых условиях - а надо точно знать, во что ты стреляешь. Далее, у "Тайфуна" отличная кабина и интерфейс летчик-машина - гораздо лучше, чем у сегодняшних вариантов "Фланкеров".

У евроистребителя есть и еще одно преимущество. В предстоящие годы ВВС Британии примут на вооружение управляемую ракету класса "воздух-воздух" большой дальности MBDA Meteor. Эта ракета с маршевым прямоточным воздушно-реактивным двигателем вполне возможно является на сегодня лучшей в своем классе для поражения целей за пределами дальности видимости. У нее отличные характеристики на конечном отрезке полета, и эта ракета может стать козырной картой летчиков "Тайфуна" - по крайней мере, пока русские не изобретут ей равную.

Это странно, но российским самолетам удалось проделать огромный путь в плане технического развития после окончания холодной войны. Су-30 и особенно Су-35 - это отличные истребители, способные в случае войны создать немало проблем западным машинам четвертого поколения. Но все-таки российские самолеты отстают по таким аспектам, как приборы обнаружения и интерфейсы "летчик-машина". А поэтому у "Тайфуна" больше шансов победить.

Дейв Маджумдар (Dave Majumdar)