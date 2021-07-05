Тихий Breeze: американо-украинские учения не стали масштабными

Какую группировку страны НАТО смогли собрать в Черном море у берегов России, разбирались «Известия»

На этой неделе в Черном море стартовали ежегодные американо-украинские учения Sea Breeze – 2021 («Морской бриз – 2021»). Но в этом году корабли НАТО собирались на них подчёркнуто неспешно. Хотя маневры анонсировались ранее, как крупнейшие в истории. Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, пока масштаб учений заметно отстает от первоначальных замыслов. Так, к выходным началась только их воздушная и береговая часть. Сами же маневры продлятся 13 дней, до 10 июля. Какую группировку смог собрать Североатлантический альянс у берегов России и к чему НАТО готовится на территории Украины, разбирались «Известия».

Неторопливые сборы

Пока интенсивность манёвров Sea Breeze – 2021 заметно отстаёт от первоначально заявленных грандиозных планов, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. По словам собеседников издания, иностранная морская группировка продолжает слаживание и пока не перешла к активной отработке учебно-боевых задач.

Хотя официально манёвры начались в понедельник 28 июня, последний из иностранных «гостей» — итальянский фрегат Virginio Fasan — прошёл через турецкие проливы лишь 1 июля. Ненамного опередил его и турецкий боевой корабль такого же класса Barbaros. Американский эсминец Ross вовремя сменил на посту однотипный Laboon, но несколько дней простоял в Одессе без движения.

В пятницу 2 июля иностранная группировка в Чёрном море и вовсе серьёзно ослабла. Акваторию покинули английский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen. Меньше чем за неделю до начала учений корабли совершили громкую провокацию, попытавшись вторгнуться в территориальные воды России. Прибывшие на Sea Breeze слабовооружённый патрульный корабль королевского флота Trent, устаревший румынский фрегат Regina Maria и пара грузинских катеров береговой охраны будут им плохой заменой.

Тем не менее, более трёх десятков кораблей и катеров, собравшихся на Sea Breeze, представляют собой внушительную силу. На Прямой линии в среду 30 июня президент Владимир Путин заявил, что страны-члены НАТО не отреагировали позитивно на сворачивание российских военных учений у рубежей Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала начавшиеся американо-украинские учения «провокативной игрой мускулами». По её словам, Вашингтон вместе с союзниками превращает черноморскую акваторию из пространства сотрудничества в зону силового противостояния.

Несколько лет назад Черноморский флот РФ был регулярным участником этой серии манёвров. Тогда на них отрабатывались в основном гуманитарные задачи, а также взаимодействие между флотами разных государств.

В последние годы сценарий учений серьёзно изменился. Российские корабли больше на них не приглашаются, а на первый план вышла отработка действий по обеспечению противовоздушной и противолодочной обороны и высадке морских десантов — типичные боевые операции ВМС.

Объявленный в этом году сценарий включает масштабный береговой компонент и имитирует многонациональную миссию по стабилизации ситуации на Украине и противостояние незаконным вооружённым формированиям, поддержанным соседним государством. Никто особенно не скрывает, что под ним подразумевается Россия.

Бриз на суше

Пока корабли стран-участников лишь собирались для морских манёвров, стартовали береговой и воздушный компоненты учений. Но и они пока не смогли впечатлить наблюдателей размахом.

В Херсонской области спецназ Украины, США и Грузии отработал высадку с моря небольших групп и их последующие рейдовые действия вглубь территории противника. Затем предстоит тренировка в ночных парашютных прыжках.

В четверг на авиабазе Кульбакино под Николаевом прошла показательная демонстрация активной авиационной компоненты учений для журналистов. Но вряд ли их удалось чем-то удивить. Подавляющее большинство машин были представлены старой советской техникой.

В воздухе продемонстрировали пролёты штурмовиков Су-25 и истребителей Су-27. Парашютистов выбросили биплан Ан-2 и транспортный Ан-26, пролетели вертолёты Ми-8 и амфибийные Ми-14 Военно-морских сил Украины (ВМСУ).

Иностранная техника была представлена гораздо скромнее. Поддержал украинских коллег лишь британский истребитель EF-2000 Typhoon. Предметом особой гордости принимающей стороны стал закупленный у Турции разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar TB2. США по какой-то причине не прислали на показ ни планировавшийся противолодочный самолёт P-8 Poseidon, ни конвертопланы CV-22 Osprey, перебазированные в Одессу. Тем не менее, объявлено, что они примут участие в розыгрыше учебно-боевых эпизодов в последующие дни.

Крупнейшие в истории?

НАТО ещё до старта учений официально объявило Sea Breeze – 2021 крупнейшими в истории этой серии учений и по количеству задействованных кораблей, и по числу стран-участников. Никогда ещё с 1997 года в них не принимало участие одновременно 32 корабля, 40 самолётов и вертолётов, более 5 тыс. военных.

В то же время больше половины из заявленных кораблей представлены не мощными эсминцами и фрегатами флотов НАТО, а несравненно более скромными по размерам и возможностям кораблями и катерами ВМСУ, а также Погранслужбы Украины. Страна предоставила более 20 из 32 единиц, которые будут задействованы в учениях. Основная часть из указанного количества авиации также принадлежит ей.

Руководство Североатлантического альянса попыталось представить учения как действительно крупное и важное мероприятие. Но с таким составом участников непосредственно от блока особенно грозным оно не выглядит. Не исправляют ситуацию и скромные контингенты от внеблоковых союзников.

Хотя в них впервые участвуют такие экзотические для региона государства, как Австралия, Япония, Южная Корея и Сенегал. Правда, большинство их них представлены не боевыми контингентами, а немногочисленными офицерами-наблюдателями или инструкторами.

Антон Лавров