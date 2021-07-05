Российские военные в Сирии предупреждают о готовящейся боевиками инсценировке химатаки

Разрушенные дома в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб.

Хмеймим. 2 июля. ИНТЕРФАКС - В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ) провокации в Идлибской зоне деэскалации с использованием отравляющих веществ, сообщил в пятницу замруководителя Центра Вадим Кулить.

"По информации, полученной от местных жителей, террористы в сопровождении представителей псевдогуманитарной организации "Белые каски" доставили на грузовом автомобиле в район населенного пункта Харим провинции Идлиб около 10 бочек с отравляющими веществами", - заявил Кулить.