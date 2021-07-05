В Белом доме указали сроки окончательного вывода войск США из Афганистана

Вашингтон рассчитывает, что вывод американских войск из Афганистана завершится к концу августа. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщила в ходе брифинга, транслировавшегося в Twitter Белого дома, официальный представитель американской администрации Джен Псаки.

«Мы ожидаем на данный момент, что это завершится к концу августа. Президент США Джо Байден решил вывести американских военнослужащих из Афганистана и завершить войну там после 20 лет», — сказала она.

В июне США обещали вывести войска из Афганистана до сентября 2021 года. Как тогда отмечала Псаки, по соображениям безопасности Штаты не будут раскрывать информацию о странах, куда планируют вывезти военнослужащих.

24 июня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что обстановка в Афганистане будет всё больше деградировать по мере вывода войск США и НАТО из страны. Это поспособствует наращиванию террористической активности ИГ и «Аль-Каиды» (обе организации запрещены в РФ).

В апреле США подтвердили начало вывода войск из Афганистана. По словам помощника американского лидера по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон достиг поставленных в начале операции в Афганистане целей, которые, как он отметил, заключались в расследовании нападения на Соединенные Штаты 20 лет назад.