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Известия.ru

В Белом доме указали сроки окончательного вывода войск США из Афганистана

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Mohammad Ismail

Вашингтон рассчитывает, что вывод американских войск из Афганистана завершится к концу августа. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщила в ходе брифинга, транслировавшегося в Twitter Белого дома, официальный представитель американской администрации Джен Псаки.

«Мы ожидаем на данный момент, что это завершится к концу августа. Президент США Джо Байден решил вывести американских военнослужащих из Афганистана и завершить войну там после 20 лет», — сказала она.

В июне США обещали вывести войска из Афганистана до сентября 2021 года. Как тогда отмечала Псаки, по соображениям безопасности Штаты не будут раскрывать информацию о странах, куда планируют вывезти военнослужащих.

24 июня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что обстановка в Афганистане будет всё больше деградировать по мере вывода войск США и НАТО из страны. Это поспособствует наращиванию террористической активности ИГ и «Аль-Каиды» (обе организации запрещены в РФ).

В апреле США подтвердили начало вывода войск из Афганистана. По словам помощника американского лидера по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон достиг поставленных в начале операции в Афганистане целей, которые, как он отметил, заключались в расследовании нападения на Соединенные Штаты 20 лет назад.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ливан
Россия
США
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
NATO
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