Из «Корда» по воздушным целям

В Подмосковье на полигоне Алабино военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) отработали действия по уничтожению низколетящих воздушных целей из 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов «Корд».

На расстоянии от 300 до 1,5 тыс. м от стрелка, стоящего в башне танка, поднимались на 15 секунд мишени, имитирующие летательные аппараты противника.

Танкисты поразили все воздушные цели, после чего сдали нормативы по стрельбе из стрелкового оружия из башни танка и по метанию ручной гранаты.

Всего в стрельбах приняло участие более 180 военнослужащих, было задействовано свыше 70 единиц вооружения и военной техники Таманской мотострелковой дивизии ЗВО.