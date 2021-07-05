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Из «Корда» по воздушным целям

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Подмосковье на полигоне Алабино военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) отработали действия по уничтожению низколетящих воздушных целей из 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов «Корд».

На расстоянии от 300 до 1,5 тыс. м от стрелка, стоящего в башне танка, поднимались на 15 секунд мишени, имитирующие летательные аппараты противника.

Танкисты поразили все воздушные цели, после чего сдали нормативы по стрельбе из стрелкового оружия из башни танка и по метанию ручной гранаты.

Всего в стрельбах приняло участие более 180 военнослужащих, было задействовано свыше 70 единиц вооружения и военной техники Таманской мотострелковой дивизии ЗВО.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Корд
Компании
Минoбороны РФ
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