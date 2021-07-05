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Известия.ru

В США объяснили ситуацию с «тайно запущенным» с МКС спутником

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Источник изображения: Фото: NASA

Космическое командование США 2 июля объяснило ошибкой ситуацию с «тайно запущенным» с МКС американским спутником.

Накануне на специализированном сайте space-track.org появилась информация о том, что американский спутник BD-28 был запущен с борта МКС.

В командовании указали, что в системе была зафиксирована ошибка, а обнаруженный аппарат оказался японским кубсатом.

«Оказалось, что в данных, опубликованных на space-track.org, была ошибка, которая уже исправлена <…> BD-28, который также имеет обозначение G-Satellite 2, является японским кубсатом. Код страны для объекта будет изменен на JPN», — сказала «РИА Новости» официальный представитель космического командования ВС США подполковник Эрин Дик со ссылкой на данные 18-й космической эскадрильи космического командования США.

6 июня сообщалось, что американская частная космическая компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с ретрансляционным спутником SXM-8, аппарат штатно выведен на расчетную орбиту.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
МКС
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