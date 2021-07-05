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Известия.ru

Байден исключил окончательный вывод войск США из Афганистана в ближайшие дни

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Вывод американских войск из Афганистана не завершится в ближайшие несколько дней, несмотря на сообщения прессы. Об этом в пятницу, 2 июля, заявил президент США Джо Байден.

«Мы движемся в точности по графику, находимся в той точке, где и рассчитывали быть. Я просто хотел гарантировать наличие достаточного пространства для маневра», — сказал глава Штатов журналистам. Его слова приводит агентство Reuters.

Президент добавил, что ряд американских военных останутся в стране.

Ранее в этот день телеканал CNN сообщал о завершении вывода солдат США и их союзников из Афганистана, в материале говорилось, что последний американский военный покинул базу Баграм. При этом, по данным канала, менее тысячи военных останутся в стране для охраны американского посольства и международного аэропорта в Кабуле.

Как заявил 2 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) используют неоправданную паузу в переговорном процессе по урегулированию ситуации в Афганистане и стягивают в стране свои силы. Он указал, что данная ситуация волнует Москву, так как на фоне поспешного вывода войск НАТО из Афганистана приспешники данной террористической организации осваивают территории на севере страны в непосредственной близости от границ российских союзников.

24 июня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что обстановка в Афганистане будет всё больше деградировать по мере вывода войск США и НАТО из страны. Это, по его словам, будет способствовать наращиванию террористической активности ИГ и «Аль-Каиды» (обе организации запрещены в РФ).

Патрушев также указал, что за время пребывания в Афганистане западных военных в стране в 40 раз увеличились объемы производства наркотиков. Это, как указал секретарь Совбеза РФ, может обеспечить террористам мощную ресурсную базу.


8 июня сообщалось, что США вывели из Афганистана более половины своих войск. В Центральном командовании американских ВС (CENTCOM) отметили, что для вывоза из страны грузов было осуществлено более 50 авиарейсов.

30 апреля РФ, Пакистан, США и Китай провели консультации по афганскому урегулированию. По итогам заседания МИД России опубликовал совместное заявление сторон, в котором говорилось об окончательном выведении американских военных к 11 сентября 2021 года и ожидании от запрещенного в РФ движения «Талибан» выполнения своих контртеррористических обязательств.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Китай
Пакистан
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Патрушев Николай
Проекты
NATO
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