Эксперт об учениях подлодок в Арктике: нам есть чем защищаться

Северный флот России начал специальные учения по испытанию вооружения подлодок в глубоководных районах Баренцева и Норвежского морей. В эфире радио Sputnik капитан 1-го ранга запаса Михаил Ненашев подчеркнул важность поставленных задач.
В Баренцевом и Норвежском морях начались специальные учения по испытанию вооружения субмарин в глубоководных районах, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Северного флота.
Отмечается, что испытания проходят на глубинах свыше 500 метров, в них принимают участие экипажи нескольких подводных лодок, в том числе четвертого поколения.
Учения проводятся в плановом порядке и продлятся несколько дней.
В начале июня в Баренцевом море также прошли морские маневры. Более 20 кораблей и субмарин отрабатывали защиту арктических рубежей при поддержке десяти самолетов и вертолетов.
В эфире радио Sputnik председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан 1-го ранга запаса Михаил Ненашев прокомментировал нынешние учения в глубоководных районах Баренцева и Норвежского морей.