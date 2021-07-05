Эксперт об учениях подлодок в Арктике: нам есть чем защищаться

Северный флот России начал специальные учения по испытанию вооружения подлодок в глубоководных районах Баренцева и Норвежского морей. В эфире радио Sputnik капитан 1-го ранга запаса Михаил Ненашев подчеркнул важность поставленных задач.

В Баренцевом и Норвежском морях начались специальные учения по испытанию вооружения субмарин в глубоководных районах, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Северного флота.

Отмечается, что испытания проходят на глубинах свыше 500 метров, в них принимают участие экипажи нескольких подводных лодок, в том числе четвертого поколения.

Учения проводятся в плановом порядке и продлятся несколько дней.

В начале июня в Баренцевом море также прошли морские маневры. Более 20 кораблей и субмарин отрабатывали защиту арктических рубежей при поддержке десяти самолетов и вертолетов.

В эфире радио Sputnik председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан 1-го ранга запаса Михаил Ненашев прокомментировал нынешние учения в глубоководных районах Баренцева и Норвежского морей.

"Большая группа подводных лодок отрабатывает задачи, связанные с испытанием новых видов вооружения, которые сейчас постоянно поступают, – как они поведут себя на тех или иных глубинах Северного Ледовитого океана. Первая и главная задача – это сплоченность экипажей, их слаженная работа в море. Мы видим, как со стороны Северной Атлантики наши соседи постоянно бряцают оружием, нагло демонстрируют свою агрессивность. Проводя эти учения, мы показываем, что нам есть чем защищаться. Тем, кто нас проверяет на прочность, мы говорим: "Ждем вас с любых морских, океанских направлений". Эти направления нами во время учений изучаются, отрабатываются. Подчеркну, что Арктика – это наши, российские воды. Мы у себя дома проводим эти учения, хотя отрабатываются задачи и на большом удалении от российских берегов", – сказал Михаил Ненашев.