На корабле Crew Dragon оборудовали туалет над головами астронавтов

На космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX оборудовали туалет с 360-градусным обзором космоса. Уборная находится прямо над головами астронавтов. Об этом 1 июля сообщил Business Insider.

Отмечается, что в конце мая бывший астронавт NASA инженер Гарет Райзман, участвовавший в разработке корабля Crew Dragon, рассказал, что туалет находится в верхней части капсулы. С точки зрения земной гравитации уборная расположена под потолком, но при микрогравитации это не имеет значения, объяснял он.

В издании рассказали, что члены экипажа Crew Dragon, находясь в туалете, получат круговой обзор. Сообщается, туалет отделяет от остальной кабины «своего рода шторка, которая проходит через всю верхнюю часть космического корабля».

5 июня космический корабль Dragon состыковался с Международной космической станцией (МКС). Запуск корабля был осуществлен с помощью ракеты Falcon 9.

До этого, 29 мая, сообщалось, что NASA совместно с компанией SpaceX отправит на МКС светящихся в темноте кальмаров и микроскопических беспозвоночных тихоходок.