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WarSpot

Памятник бомбардировщику Ту-22М3 может полететь

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Казанский авиазавод попытается достроить 30-летние Ту-22М3. Вчера, 1 июля, портал business-gazeta.ru сообщил о том, что принято решение о достройке планеров ракетоносцев-бомбардировщиков, стоящих на Казанском авиазаводе с начала 90-х годов.

«В отличие от двух летающих сегодня прототипов Ту-22М3М, созданных из строевых машин, это будут действительно новые самолёты — не только с «нулевыми» планёрами, но и с современным радиоэлектронным оборудованием. Впрочем, двигатели придётся поставить старые», — пишет «БИЗНЕС Online» со ссылкой на собственный источник в авиапроме.

Довести до лётного состояния могут и мемориальный Ту-22М3

Источник изображения: business-gazeta.ru

Планёры, которые могут стать Ту-22М3М, изготовили в начале 90-х годов, но в дело они не пошли, поскольку в 1993 году строительство Ту-22М3 прекратилось. На КАЗе оставалось 6 заделов. Из одного в 1997 году всё же достроили самолёт, один установили как памятник, а ещё четыре планёра остались ждать своей участи под открытым небом на взлётно-посадочной полосе авиазавода.

Дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3

Источник изображения: militarywatchmagazine.com

Ранее Warspot писал о том, что один из бомбардировщиков Ту-22М3 сняли с консервации на аэродроме Каменный Ручей под Хабаровском. Самолёт был доставлен в Казань для усовершенствования до стандартов Ту-22М3М, а затем передан ВВС РФ.

Ту-22М3М является модернизированной версией Ту-22М3, который был принят на вооружение в 1989 году. Этот дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец предназначен для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. На вооружении Воздушно-космических сил РФ состоит порядка 100 самолётов Ту-22М3, из которых около 30 планируется обновить до модификации Ту-22М3М.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-22М
Компании
Минoбороны РФ
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