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Известия.ru

Литовских военных заподозрили в краже сухих пайков для армии США

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Benoit Doppagne

Семерых литовских военнослужащих и еще двух сотрудников полигона Швенченском районе заподозрили в краже сухих пайков для американских военных. Об этом в пятницу, 2 июля, пишет Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

«Согласно данным расследования, двое военнослужащих на полигоне Швенченского района и командир роты обвиняются в краже, злоупотреблении, взяточничестве и подкупе.<...> Два человека, работавшие по трудовому договору на территории полигона, обвиняются в краже», — сообщает агентство.

По его данным, еще четверым военным также были предъявлены обвинения в краже и злоупотреблении.

Как выяснили следователи, весной 2020 года на полигоне в Швенченском районе были украдены не менее 1176 ящиков с 14 тыс. сухих пайков для питания солдат батальона сухопутных войск США, дислоцированных в Литве.

Имущественный ущерб при этом оценивается в более €121 тыс, пишет «Газета.ру».

Предполагается, что подозреваемые вывезли продовольствие на служебных машинах и продали при содействии подкупленного командира роты.

В соответствии с законодательством Литвы, грабителям грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до восьми лет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Литва
США
Проекты
2020-й год
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