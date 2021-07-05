Литовских военных заподозрили в краже сухих пайков для армии США

Семерых литовских военнослужащих и еще двух сотрудников полигона Швенченском районе заподозрили в краже сухих пайков для американских военных. Об этом в пятницу, 2 июля, пишет Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

«Согласно данным расследования, двое военнослужащих на полигоне Швенченского района и командир роты обвиняются в краже, злоупотреблении, взяточничестве и подкупе.<...> Два человека, работавшие по трудовому договору на территории полигона, обвиняются в краже», — сообщает агентство.

По его данным, еще четверым военным также были предъявлены обвинения в краже и злоупотреблении.

Как выяснили следователи, весной 2020 года на полигоне в Швенченском районе были украдены не менее 1176 ящиков с 14 тыс. сухих пайков для питания солдат батальона сухопутных войск США, дислоцированных в Литве.

Имущественный ущерб при этом оценивается в более €121 тыс, пишет «Газета.ру».

Предполагается, что подозреваемые вывезли продовольствие на служебных машинах и продали при содействии подкупленного командира роты.

В соответствии с законодательством Литвы, грабителям грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до восьми лет.