Войти
Известия.ru

ВМФ России начал в Арктике учения подлодок на предельных глубинах

282
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

В Баренцевом и Норвежском морях начались учения подводных лодок на предельных глубинах. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Подводники Северного флота приступили к проведению специального учения по испытанию систем и вооружения подводных лодок в глубоководных районах Баренцева и Норвежского морей», — говорится в заявлении.

Испытания проходят на глубинах свыше 500 м, которые являются предельными для большинства современных подводных лодок.

В учениях принимают участие несколько подводных лодок, маневры проводятся в плановом порядке и продлятся несколько дней, дополнили в пресс-службе.

В мае стало известно, что Минобороны России усилит Северный флот новейшей стратегической субмариной проекта 955 «Борей». Ведомство пересматривает планы по распределению кораблей, которые войдут в строй в ближайшее время.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
955 Борей
Арктика
Военные учения
СФ
Похожие новости
19.05.2021
Там любая война – холодная
22.04.2021
"Без этого не обойтись": чем Северный флот ответит ВМС НАТО
14.12.2020
Российские военные предлагают снизить военную напряженность в Арктике
02.06.2020
Северный флот в июне проведёт крупные учения в Норвежском и Баренцевом морях - командующий
01.06.2020
Ледовый щит: как усиливают мощь Северного флота России
09.11.2017
Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.07 12:59
  • 26
Путин прочертил для Запада новую красную линию
  • 05.07 12:19
  • 12
Авиация и ПВО
  • 05.07 11:39
  • 0
На скоростных испытаниях модернизированный БРДМ-2МБ «Бекас» разогнали до 120 км/ч
  • 05.07 10:34
  • 1
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 05.07 04:58
  • 3
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
  • 05.07 04:54
  • 1
The Daily Express (Великобритания): эту войну вы проиграете! Путин хвалится, что Россия сметет Британию, если Борис бросит ему вызов
  • 05.07 00:50
  • 44
Несколько необычное «преломление» темы авианосцев.
  • 05.07 00:18
  • 0
О некоторых аспектах теории и практики военно-воздушных сил.
  • 04.07 23:36
  • 1
Совместная подготовка российских и белорусских военнослужащих – как количество переходит в качество
  • 04.07 23:33
  • 1
В Кузбассе мотострелки соединения ЦВО уничтожили условного противника
  • 04.07 23:32
  • 1
Путин и Лукашенко обсудили вопросы безопасности и военно-техническое сотрудничество
  • 04.07 16:36
  • 5
РКК "Энергия" рассмотрела четыре варианта создания российской орбитальной станции
  • 04.07 06:58
  • 1
В Кремле рассматривают внешнее управление Украиной как элемент "красной линии"
  • 04.07 06:01
  • 7
Зачем Китай наращивает стратегический ядерный потенциал
  • 04.07 05:54
  • 4
Российские самолеты преградили фрегату из Нидерландов путь к Крыму