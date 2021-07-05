ВМФ России начал в Арктике учения подлодок на предельных глубинах

В Баренцевом и Норвежском морях начались учения подводных лодок на предельных глубинах. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Подводники Северного флота приступили к проведению специального учения по испытанию систем и вооружения подводных лодок в глубоководных районах Баренцева и Норвежского морей», — говорится в заявлении.

Испытания проходят на глубинах свыше 500 м, которые являются предельными для большинства современных подводных лодок.

В учениях принимают участие несколько подводных лодок, маневры проводятся в плановом порядке и продлятся несколько дней, дополнили в пресс-службе.

В мае стало известно, что Минобороны России усилит Северный флот новейшей стратегической субмариной проекта 955 «Борей». Ведомство пересматривает планы по распределению кораблей, которые войдут в строй в ближайшее время.