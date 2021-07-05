Военный эксперт назвал факторы обвала украинского экспорта вооружений

Военный эксперт Андрей Фролов в пятницу, 2 июля, назвал «Известиям» факторы, оказавшие негативное влияние на украинский экспорт вооружений, добавив, что Россия к этому отношения не имеет.

«Не секрет, что украинский экспорт падает. Вопрос не в каких-то злонамеренных действиях России, ведь почему-то до 2014 года конкуренция никак никому не мешала, здесь просто сошлось несколько факторов. С одной стороны, лихорадит систему украинского ВТС, когда при [экс-президенте Украины Петре] Порошенко и [президенте страны Владимире] Зеленском за нее постоянно боролись «Укрспецэкспорт», плюс другие экспортирующие компании, и не всегда это шло на пользу», — отметил он.

Также, по словам эксперта, свои большие показатели 90-х и 2000-х годов Украина в значительной степени обеспечивала за счет поставок не новых вооружений, а оставшихся с советских времен запасов. Фролов отметил, что что-то продавалось в чистом виде, другое модернизировалось, и, естественно, с годами ликвидного вооружения становилось всё меньше и меньше.

«В то же время затоваривался рынок, традиционный для украинцев. И когда началась операция украинских вооруженных сил на востоке Украины, эти системы самим понадобились и уже было не до распродаж. Помимо всего этого, в постсоветские годы на Украине практически не было создано новых систем вооружений, соответствующих мировому уровню», — подчеркнул собеседник «Известий».

Военный эксперт подметил, что на старом советском заделе долго выезжать не получается, а нового ничего не создается, поэтому идет естественное вымывание украинских позиций на мировом рынке, добавив, что «всё это разговор в пользу бедных».

«Несмотря на «как бы российское давление», украинцы, тем не менее, получили контракт на модернизацию Ил-78, находящийся в Пакистане самолет-заправщик, хотя Россия также могла бы их ремонтировать, обладая хорошими отношениями с этим государством. Всё это просто попытка объяснить собственные провалы и неудачи», — заключил эксперт.

Накануне украинский военный эксперт Валентин Бадрак заявил, что оружейный экспорт Киева обвалился в том числе из-за «злонамеренных» действий России. По его словам, страна начала терять свои позиции на рынке вооружений в 2014 году.

Бадрак также назвал Россию глобальным конкурентом Украины на рынке оружия и обвинил ее в создании «больших преград» для Киева в этой отрасли. По его словам, сейчас Киев восстанавливает свои позиции на рынке и развивает свой военно-промышленный комплекс, а Россия якобы испытывает «технологический спад» и «технологическую деградацию».

В августе 2019 года «Известия» писали, что после распада СССР Украине досталась одна из самых мощных военных группировок в мире. Именно уже имеющееся вооружение и стало основой экспортной торговли.

При этом чаще всего украинские власти распродавали технику по заниженной цене.

Еще одной характерной чертой украинского военного экспорта многие эксперты назвали неразборчивость в выборе партнеров, среди которых оказывались чеченские боевики, КНДР, Ирак времен Саддама Хусейна.