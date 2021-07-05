Эксперт: Россию будут "прощупывать на прочность" не только в Черном море

В США считают Черноморский регион потенциальным местом ожесточенной битвы держав за господство и влияние. В эфире радио Sputnik своим взглядом на ситуацию поделился ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

В Черноморском регионе может развернуться одна из самых напряженных битв за господство и влияние за всю современную историю, пишет портал 19FortyFive.

Как утверждается в статье, об этом свидетельствуют небывалая активность России, решимость Турции занять место центральной державы в регионе, а также рост интереса со стороны Китая. Не остаются в стороне и США – они делают попытки укрепить сотрудничество восточноевропейских союзников по НАТО, чтобы построить новую линию сдерживания России с помощью соединения Балтийского и Черного морей, отмечается в материале.

"Нынешняя битва за влияние и господство в Черноморском регионе – самая напряженная в современной истории", – пишут авторы.

В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, американист, политолог Константин Блохин прокомментировал публикацию.

"Не думаю, что только Черноморский регион будет являться местом конкуренции. Россию будут "прощупывать на прочность" не только в Черном море, но и по всему периметру наших границ, в том числе в Арктике. А также на международной арене, где представлены наши интересы, например, в Сирии. Все это называется политикой сдерживания. Понятно, что американцы будут пытаться нагнетать и информационное давление. Эта статья как раз является элементом такого давления. Мол, чтобы мы испугались, отступили. Но, как справедливо сказал наш президент, победителей в третьей мировой, в случае ее развязывания, не будет. Мы находимся с Западом в состоянии новой холодной войны, и надо быть готовыми к затяжной конкуренции", – считает Константин Блохин.