Эксперт: Россию будут "прощупывать на прочность" не только в Черном море

В США считают Черноморский регион потенциальным местом ожесточенной битвы держав за господство и влияние. В эфире радио Sputnik своим взглядом на ситуацию поделился ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
В Черноморском регионе может развернуться одна из самых напряженных битв за господство и влияние за всю современную историю, пишет портал 19FortyFive.
Как утверждается в статье, об этом свидетельствуют небывалая активность России, решимость Турции занять место центральной державы в регионе, а также рост интереса со стороны Китая. Не остаются в стороне и США – они делают попытки укрепить сотрудничество восточноевропейских союзников по НАТО, чтобы построить новую линию сдерживания России с помощью соединения Балтийского и Черного морей, отмечается в материале.
"Нынешняя битва за влияние и господство в Черноморском регионе – самая напряженная в современной истории", – пишут авторы.
В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, американист, политолог Константин Блохин прокомментировал публикацию.