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Российская газета

Т-72 испытывали в качестве платформы для зенитной самоходки

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Источник изображения: rg.ru

Более 30 лет назад была предпринята попытка создать на базе советского танка Т-72 зенитную самоходную установку ZA-35. Интересно, что такие работы проводились специалистами Южно-Африканской Республики.

На боевую машину, с которой демонтировали башню с 125-мм орудием, установили специальный модуль, имевший круговое вращение и весивший 11000 кг.

В качестве основного вооружения на нем использовали две 35-мм автоматические пушки со скорострельностью в 550 выстрелов в минуту. Они могли поражать воздушные цели различного типа на дистанции 3500 - 4000 метров. Боекомплект, правда, был не слишком большим, всего 230 снарядов. К примеру, у отечественной 2С6 "Тунгуска" имеется 1936 боеприпасов.

На ЗСУ стояла радиолокационная станция, позволявшая обнаруживать летательные аппараты на удалении до 12000 метров. Ее особенностью являлась возможность подъема при помощи специального механизма на высоту до 6 метров, что позволяло лучше видеть находящиеся у поверхности земли объекты. Экипаж состоял из трех военнослужащих.

Самоходку успешно испытали, но ею так никто и не заинтересовался. Озвучивалось предположение, что одним из вероятных покупателей мог стать Ирак, с которым ЮАР поддерживала контакты в военной области, однако после агрессии против Кувейта багдадский режим попал под жесткие санкции.

Интересно, что позже специалисты из Южной Африки пытались на основе "семьдесят второго" также создать 155-мм САУ для Индии.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Ирак
Кувейт
ЮАР
Продукция
Т-72
Тунгуска
Проекты
885 Ясень
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