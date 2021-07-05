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WarSpot

Германия покупает «Боинги» для охоты на субмарины

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Источник изображения: warspot.ru

Германия присоединилась к «клубу» стран-владельцев самолётов P-8A Poseidon. Вчера, 1 июня, пресс-служба Boeing объявила о подписании Минобороны Германии акцепта на покупку пяти новых противолодочных самолётов.

В марте этого года Государственный департамент США одобрил запрос Минобороны Германии на самолёты Boeing P-8A Poseidon. Помимо самолётов, Германия запросила программное обеспечение открытой тактической системы управления, электрооптические и инфракрасные датчики Wescam MX-20HD, морские радары Raytheon AN/APY-10, системы РЭБ Deagel ALQ-240 и системы РЭП BAE Systems AN/ALE-47, а также вспомогательное и учебное оборудование, техническое обслуживание и запасные части. Стоимость потенциальной сделки оценивалась в $1,77 млрд.

Противолодочный самолёт P-8A Poseidon

Источник изображения: boeing.com

По данным Reuters, финальная стоимость закупки в подписанном акцепте оценивается в €1,1 млрд ($1,31 млрд). Контракт будет подписан после утверждения сделки бюджетным комитетом парламента. Boeing P-8A Poseidon заменит на службе парк противолодочных самолётов Lockheed P-3C Orion.

Boeing P-8A Poseidon — противолодочный самолёт нового поколения, созданный на базе пассажирского лайнера Boeing 737–800. Poseidon оснащён бортовой радиолокационной станцией AN/APS-137D(V)5 и системой радиотехнической разведки AN/APY-10. Радиолокационная станция позволяет самолёту осуществлять картографирование местности, проводить опознавание неподвижных надводных целей, а также обнаруживать подлодки, находящиеся на перископной глубине.

Вооружение самолёта состоит из противокорабельных ракет Harpoon и ракет Sidewinder класса «воздух-воздух». Во внутреннем отсеке вооружения размещаются гидроакустические буи, предназначенные для обнаружения субмарин на больших глубинах, а также глубинные бомбы и торпеды Mark 54.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Продукция
AIM-9
AN/ALE-47
Harpoon ПКР
P-3 Orion
P-8 Poseidon
Компании
BAE Systems
Boeing
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
Истребитель 5 поколения
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