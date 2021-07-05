Амурский судостроительный завод успешно освоил строительство корветов проекта 20380

ЦАМТО, 2 июля. Амурский судостроительный завод (АСЗ) является основной базой на Дальнем Востоке по строительству боевых кораблей для Тихоокеанского флота. В частности, амурские корабелы успешно освоили строительство корветов проекта 20380.

Как уже сообщалось, 1 июля на Амурском судостроительном заводе (входит в ОСК) состоялся вывод из цеха и постановка в достроечный док многоцелевого сторожевого корабля (корвет) проекта 20380 "Резкий" (заводской строительный №2104). Для данного заказа закончился стапельный период постройки. Впереди – достроечные работы и испытания.

Как отметили в АО "ОСК", вывод корабля состоялся в день празднования 85-й годовщины пуска Амурского судостроительного завода в промышленную эксплуатацию.

В состав ВМФ России ранее были переданы три сторожевика, построенных на АСЗ: "Совершенный", "Громкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", до конца года к ним присоединится "Резкий". Эту линию позже продолжит новый корвет "Грозный".

Строительство сторожевых кораблей следующего проекта, контракт на которые АСЗ получил в конце минувшего года, начнется с корвета "Буйный" – заказ на шесть боевых единиц завод должен выполнить до 2028 года. АСЗ сейчас ведет работу над еще одним важным военным заказом – серии из четырех малых ракетных кораблей типа "Каракурт", сообщает пресс-служба АО "ОСК".