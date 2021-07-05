ВМС Таиланда, скорее всего, закупят российские ЗРК малой дальности

Российский легкий противовоздушный комплекс «Джигит» (Dzhighit), состоящий из из переносных ЗРК серии «Игла».

ЦАМТО, 2 июля. Департамент закупок и ценовой информации ВМС Таиланда объявил победителя тендера на поставку пяти мобильных зенитных ракетных комплексов малой дальности для авиационного командования флота и Береговой охраны.

Как сообщает Aagth1.blogspot.com со ссылкой на публикацию, размещенную на сайте Департамента, победителем названа тайская компания Datagate Co., Ltd. с предложенной суммой проекта в 245,89 млн. батов (7,683 млн. долл.). Представленный компанией на тендер тип комплекса пока неизвестен.

Тайская Datagate опередила в конкурсе китайскую CVIC (China Vanguard Industry Corp), дистрибьютора зенитных ракетных комплексов семейства "Вэнгард" (Vanguard), использующих ракету QW-18, которая уже имеется на вооружении ВС Таиланда.

Известно, что Datagate является дистрибьютором российских зенитных ракетных комплексов "Игла-С" и британских "Старстрик" (Starstreak), также используемых СВ Таиланда.

Согласно проекту технического задания, тайские ВМС имеют потребность в зенитном ракетном комплексе малой дальности на базе ракет ПЗРК. Огневой комплекс должен включать пусковую установку ЗУР типа "выстрелил-и-забыл", оснащенную не менее двумя выстрелами и установленную на специализированной бронированной четырехдверной полноприводной машине с колесной формулой 4х4.

Компания Datagate, вероятно, предложит новейшую версию ракеты ПЗРК "Игла-С" или "Верба" в составе опорно-пусковой установки "Джигит". Вполне вероятно, что компания также может предложить новый зенитный ракетный комплекс ближнего действия "Гибка-С", размещенный на шасси бронеавтомобиля "Тигр-М".

В качестве адаптированного шасси для российского комплекса ПВО, вполне возможно, будут использоваться бронеавтомобили "Фантом-S" (Phantom-S) 4x4 тайской компании Panus Assembly Co., Ltd, которые уже эксплуатируются ВМС Таиланда.