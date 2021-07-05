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Интерфакс-АВН

Единую структуру по химзащите и медицинскому обеспечению создают в ОДКБ

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ОДКБ
Миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Источник изображения: vpk-news.ru

Необходимость консолидации усилий обострилась на фоне пандемии COVID-19

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Специализированное формирование радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) планируется создать в Организации Договора о коллективной безопасности, сообщила в пятницу пресс-служба Объединённого штаба ОДКБ.

"Совместное формирование предусматривается развертывать на территории одного из государств - членов ОДКБ в целях обеспечения защиты силового потенциала Организации и создания безопасных медико-биологических условий для его развертывания и применения, обеспечения коллективного реагирования или в случае масштабного и быстрого распространения опасных инфекционных заболеваний", - говорится в сообщении.

Начальник управления планирования применения Войск (Коллективных сил) ОДКБ - замначальника центра планирования применения и подготовки Войск (Коллективных сил) ОДКБ генерал-лейтенант Анатолий Яковлев отмечает, что на фоне негативных последствий пандемии, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, "как никогда обострилась необходимость консолидации усилий государств в противодействии новой глобальной угрозе".

Он отметил, "что в этой связи становится востребованным наличие в Организации потенциала, способного оперативно и эффективно реагировать на подобного рода угрозы", цитирует Яковлева пресс-служба.

По её данным, в Объединённом штабе ОДКБ состоялись консультации представителей оборонных ведомств государств - членов ОДКБ "по вопросу создания совместного формирования РХБЗ и медицинского обеспечения ОДКБ". "Мероприятие направлено на выработку единых подходов по вопросу создания в Организации нового совместного формирования и его нормативное правовое закрепление", - сказано в сообщении.

В заседании под председательством Яковлева в режиме видеоконференцсвязи приняли участие представители оборонных ведомств России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

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