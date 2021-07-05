Войти
bmpd.livejournal.com

Воссозданный 503-й мотострелковый полк получил первую партию бронетранспортеров БТР-82А

361
0
0

Оригинал взят у коллеги altyn73 в Воссозданный 503-й мотострелковый полк получил первую партию бронетранспортеров БТР-82А

Источник https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12369421@egNews

Более 10 современных бронетранспортеров с улучшенными боевыми и ходовыми характеристиками БТР-82А поступили на вооружение формируемого [503-го] мотострелкового полка [19-й мотострелковой дивизии]соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в Ингушетии.

Бронетранспортеры предназначены для транспортировки подразделений, огневой поддержки в бою, уничтожения живой силы, противотанковых средств и легкобронированной техники противника.

Строительство военных объектов у станицы Нестеровская (Республика Ингушетия) https://etokavkaz.ru/news/113874?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1621501103000

Решение о создании в Ингушетии военного полигона и о размещении объектов военной инфраструктуры для нового мотострелкового полка было принято в 2018 году Министерством обороны России. Первоначально речь шла о выделении 8 884 гектаров земли, но в 2019 году после уточнения землепользователей запрашиваемая площадь была сокращена до 7 833 гектаров. В апреле 2021 г. стало известно, что площадь полигона сократят до 6 370 гектаров, при этом основная часть территории - 4 884 гектаров - относится к лесному фонду и принадлежит Минприроды РФ.

В 2020 г. сформированный 503-й гвардейский мотострелковый Фастовский ордена Ленина, Краснознамённый, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого полк включен в состав восстановленной 19-й мотострелковой дивизии

Вице-премьер Марьям Амриева, главы Минимущества, Минприроды, командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майор Михаил Зусько, и. о. командира 503-го мотострелкового полка Игорь Иванов на встрече с жителями сельского поселения Нестеровское в здании местного ДК. 20.05.2021 г. https://gazetaingush.ru/obshchestvo/zhitelyam-ingushetii-obyasnili-prichinu-razmeshcheniya-voennogo-poligona-v-predgornoy#

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Похожие новости
02.03.2021
Россия оснащает новой бронетехникой военные части, нацеленные на Украину: планы срочно увеличены вдвое (Defense Express, Украина)
07.05.2020
Более 460 современных и модернизированных бронетранспортеров поступят в 2020 году в подразделения СВ
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
28.03.2017
Насколько важна преемственность ВПК России и СССР?
11.12.2015
"Армата" в перспективе может стать роботом
08.10.2015
Войска ЮВО уже на 50% оснащены современным вооружением
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.07 12:59
  • 26
Путин прочертил для Запада новую красную линию
  • 05.07 12:19
  • 12
Авиация и ПВО
  • 05.07 11:39
  • 0
На скоростных испытаниях модернизированный БРДМ-2МБ «Бекас» разогнали до 120 км/ч
  • 05.07 10:34
  • 1
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 05.07 04:58
  • 3
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
  • 05.07 04:54
  • 1
The Daily Express (Великобритания): эту войну вы проиграете! Путин хвалится, что Россия сметет Британию, если Борис бросит ему вызов
  • 05.07 00:50
  • 44
Несколько необычное «преломление» темы авианосцев.
  • 05.07 00:18
  • 0
О некоторых аспектах теории и практики военно-воздушных сил.
  • 04.07 23:36
  • 1
Совместная подготовка российских и белорусских военнослужащих – как количество переходит в качество
  • 04.07 23:33
  • 1
В Кузбассе мотострелки соединения ЦВО уничтожили условного противника
  • 04.07 23:32
  • 1
Путин и Лукашенко обсудили вопросы безопасности и военно-техническое сотрудничество
  • 04.07 16:36
  • 5
РКК "Энергия" рассмотрела четыре варианта создания российской орбитальной станции
  • 04.07 06:58
  • 1
В Кремле рассматривают внешнее управление Украиной как элемент "красной линии"
  • 04.07 06:01
  • 7
Зачем Китай наращивает стратегический ядерный потенциал
  • 04.07 05:54
  • 4
Российские самолеты преградили фрегату из Нидерландов путь к Крыму