Оригинал взят у коллеги altyn73 в Воссозданный 503-й мотострелковый полк получил первую партию бронетранспортеров БТР-82А

Источник https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12369421@egNews

Более 10 современных бронетранспортеров с улучшенными боевыми и ходовыми характеристиками БТР-82А поступили на вооружение формируемого [503-го] мотострелкового полка [19-й мотострелковой дивизии]соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в Ингушетии.

Бронетранспортеры предназначены для транспортировки подразделений, огневой поддержки в бою, уничтожения живой силы, противотанковых средств и легкобронированной техники противника.

Строительство военных объектов у станицы Нестеровская (Республика Ингушетия) https://etokavkaz.ru/news/113874?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1621501103000

Решение о создании в Ингушетии военного полигона и о размещении объектов военной инфраструктуры для нового мотострелкового полка было принято в 2018 году Министерством обороны России. Первоначально речь шла о выделении 8 884 гектаров земли, но в 2019 году после уточнения землепользователей запрашиваемая площадь была сокращена до 7 833 гектаров. В апреле 2021 г. стало известно, что площадь полигона сократят до 6 370 гектаров, при этом основная часть территории - 4 884 гектаров - относится к лесному фонду и принадлежит Минприроды РФ.

В 2020 г. сформированный 503-й гвардейский мотострелковый Фастовский ордена Ленина, Краснознамённый, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого полк включен в состав восстановленной 19-й мотострелковой дивизии

Вице-премьер Марьям Амриева, главы Минимущества, Минприроды, командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майор Михаил Зусько, и. о. командира 503-го мотострелкового полка Игорь Иванов на встрече с жителями сельского поселения Нестеровское в здании местного ДК. 20.05.2021 г. https://gazetaingush.ru/obshchestvo/zhitelyam-ingushetii-obyasnili-prichinu-razmeshcheniya-voennogo-poligona-v-predgornoy#