Планы достройки недостроенных самолетов Ту-22М3 на Казанском авиационном заводе

Как сообщает татарстанский деловой ресурс "Бизнес Online" в материале Тимура Латыпова "Последний советский задел - на крыло! Казанский авиазавод попытается достроить копыловские Ту-22М3. 30 лет простоявшие планеры станут ракетоносцами. Пойдет ли в ход памятник у заводоуправления?", программа по созданию модерниззированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М выходит на новый этап. По информации "БИЗНЕС Online", принято решение о достройке планеров ракетоносцев-бомбардировщиков, стоящих на Казанском авиазаводе с начала 1990-х годов. В отличие от двух летающих сегодня прототипов, созданных из строевых машин, это будут действительно новые самолеты - не только с "нулевыми" планерами, но и с современным радиоэлектронным оборудованием. Впрочем, двигатели придется поставить старые.

Первый образец модернизированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М (бортовой номер "42"), переоборудованный из строевого самолета Ту-22М3, во время выкатки на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова (КАЗ) ПАО "Туполев". Казань, 16.08.2018. Источник: "БИЗНЕС Online"

Как сообщил источник "БИЗНЕС Online" в авиапроме, принято решение о достройке минимум двух из четырех находящихся на Казанском авиазаводе планеров Ту-22М3. В ОАК не стали комментировать эту информацию.

Речь идет о полностью готовых планерах самолетов, т. е. фюзеляжах с крыльями, оперением, шасси, но без "начинки" - двигателей, бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) и т. д. Планеры изготовили в начале 90-х годов, но в дело они не пошли, поскольку в 1993-м строительство Ту-22М3 прекратили (как и Ту-160). На КАЗе осталось 6 заделов. Один достроили в 1997-м, еще один установили как памятник напротив заводоуправления, а четыре сначала долго стояли возле летно-испытательной станции, а потом их перетащили на старую взлетно-посадочную полосу. Из трех должны были построить обычные машины, а из одного - разведчик Ту-22МР.

Возможность достройки заделов вяло обсуждали с конца 90-х, новый виток интереса к ним возник примерно в 2012 году, когда родилась программа по модернизации парка Ту-22М3 до варианта Ту-22М3М: считается, что всего выпустили 268 самолетов, в строю осталось примерно 60, обновить предполагалось 30. Заявленный перечень изменений: повышение точности навигации, расширение боевых возможностей, рост уровня автоматизации управления, упрощение технического обслуживания, новая информационно-управляющая система, цифровая индикация в кабине, функции интеллектуальной поддержки действий экипажа, снижение нагрузки на летчиков. Предусмотрена аппаратура, интегрирующая машину в новую автоматизированную систему управления авиацией. Она позволяет планировать полетное задание, отслеживать нахождение самолета, перенацеливать его в воздухе на другие объекты, автоматически вводить данные в авиационные средства поражения - они тоже новые.

Но стартовал проект только в апреле 2016 года. Есть основания полагать, что приступить к нему заставила война в Сирии, в ходе которой Ту-22М3 регулярно наносили удары по ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ" - прим. ред.). Хотя ракетоносцы отработали успешно, у Минобороны были какие-то претензии, поэтому и приняли окончательное решение о глубокой модернизации.

Но почему вдруг вспомнили о старых казанских планерах? Ведь для создания первых прототипов Ту-22М3М (поднялись в воздух 28 декабря 2018 года и 20 марта 2020-го) использовали строевые самолеты выпуска конца 1980-х годов. Да и планирующиеся для доработки 30 машин будут брать из парка ВКС.

30 лет под открытым небом

Наш собеседник говорит, что решение созрело не вдруг. "Несколько раз промышленность с минобороны обсуждали, что надо использовать и заделы", - утверждает он. Можно предположить, что ключевую роль сыграла совокупность факторов. Во-первых, военные не хотят отвлекать бомбардировщики из частей. Во-вторых, как известно, главное новшество Ту-22М3М - бортовое радиоэлектронное оборудование. Можно предположить, что на первых двух прототипах установили не новое, а только модернизированное БРЭО, а теперь подоспела новая продукция и монтировать ее логично внутри нового планера. Внутри заделов нет вообще ничего, рассказал "БИЗНЕС Online" экс-гендиректор КАЗа Васил Каюмов, разве что некая базовая электропроводка.

В-третьих, наш источник также отмечает, что у данных планеров, в отличие от строевых самолетов, абсолютно невыработанный ресурс и конструкторам грех не воспользоваться этим обстоятельством.

Но в каком состоянии могут быть планеры, которые простояли под открытым небом почти 30 лет? "Думаю, само железо сохранилось неплохо, - размышляет наш собеседник. - А всякого рода прокладки, скорее всего, пришли в негодность". Он предполагает, что использовать могут не все заделы, а только те, которые лучше сохранились. На заводе даже ходит шутка, что в случае чего задействуют и планер, установленный как памятник перед заводоуправлением. Впрочем, почему шутка? Памятник ничем не отличается от других четырех заделов, только покрашен и в хвост для центровки положен груз.

"Если аудит покажет нормальное состояние, то использовать заделы рационально, к тому же конструкторские изменения по планеру, скорее всего, минимальны, - отметил в беседе с "БИЗНЕС Online" главный редактор отраслевого портала "Авиарунет" Роман Гусаров. - Последний по времени "Руслан" тоже собрали в постсоветское время из задела".

Доведение задела до летного состояния - это в какой-то степени и восстановление исторической справедливости. Дело в том, что проект Ту-22М, стартовав в 1965 году и пройдя через этапы Ту-22М0, Ту-22М1 и Ту-22М2, на версию Ту-22М3 вышел 20 июня 1977 года - тогда состоялся первый полет "тройки". В 1978-м ее запустили в серию. Позже должны были появиться модификации Ту-22М4 и Ту-22М5, но помешали происходившие в стране события. Так вот, один из этих четырех планеров на КАЗе образно прозвали "маленьким Ту-160": он должен был превратиться в особенный по боевой эффективности самолет. Можно ли будет такое сказать о Ту-22М3М?

А двигатели все же старые

Ту-22М3М сможет нести гиперзвуковые "Кинжалы", а также ракеты Х-32. У новой ипостаси "тройки" не будет кормовой пушечной установки, что обернется солидным выигрышем в весе, который можно использовать, например, для установки современного комплекса радиоэлектронного противодействия.

Неясен момент с экипажем. В Ту-22М3 четыре человека: командир, правый летчик, штурман, оператор. После того как стало известно об установке на самолет нового БРЭО, пошли разговоры о том, что экипаж сократят до двух человек, однако, как утверждает наш источник, летчиков все же будет четыре. Как предположил в беседе с "БИЗНЕС Online" главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, это разумно, поскольку кто знает, для решения каких новых задач предназначен самолет, т. е. не факт, что отдельный оператор - лишняя фигура.

На авиационных форумах можно найти дискуссии о том, какие двигатели установят на самолет. Есть мнение, что это могут быть НК-32, выпуск которых компания "Кузнецов" возобновила под программу Ту-160М. Однако источник "БИЗНЕС Online" утверждает, что эти двигатели вряд ли возможно адаптировать под Ту-22М3М и на нем будут стандартные для этого типа самолетов НК-25. Их возьмут со строевых машин и проведут капитальный ремонт. А как полагает эксперт российского совета по международным делам Андрей Фролов, часть НК-25 вообще почти новые. Их в 2013 году вывезли с Украины. Дело в том, что после распада СССР 43 оставшихся там Ту-22М (впрочем, данные источников разнятся, где-то говорится о 20 самолетах) были уничтожены по программе, финансировавшейся конгрессом США, но двигатели с них сняли. По словам эксперта, вывезти в Россию удалось около 30 НК-25. Как говорит Фролов, они почти новые: вряд ли после 1991 года на Украине их активно эксплуатировали, остаточный ресурс должен быть очень большим.

Но, как полагает Мураховский, все равно двигатели - слабое звено всей идеи Ту-22М3М. "Возможности модернизации проект использует не по максимуму, - говорит он. - Самолет - это интегрированная, синергетическая конструкция, и если двигатель не в полной мере прошел цикл доведения до лучших характеристик, то о чем говорить? Надо понимать, что НК-25 по конструкции - это конец 70-х. Да, в советское время по ним был создан задел модернизации, но с развалом страны дело заморозилось. Если сейчас что-то делать, то с учетом опыта возобновления производства НК-32 для Ту-160. Этому двигателю сильно увеличили ресурс, повысили КПД. Насколько аналогичное реалистично для НК-25, не знаю".

Тем не менее эксперт не ставит под сомнение необходимость создания машины: "Правильное решение, особенно с появлением новых гиперзвуковых ракет. Плюс новое БРЭО, плюс восстановление дозаправки в воздухе. Хороший аппарат получается. И кто бы что ни говорил об изменяемой геометрии крыла, она этому самолету дает многое".

"Не хотели дразнить американцев"

У того, что о заделах вспомнили именно сейчас, может быть и политическая подоплека. "Это давно надо было сделать, но, как понимаю, не хотели дразнить американцев", - говорит наш собеседник. Он намекает на слухи о том, что выпуск Ту-22М3 прекратили под их нажимом.

Самолет еще в облике Ту-22М2 изрядно нервировал США. В издании американского оборонного ведомства International Defence Review в мае 1975 года появилась публикация под названием ""Бэкфайр" (Backfire - так называют Ту-22М в странах НАТО - прим. ред.) - советский аналог американского В-1". Воображение читателей будоражили сведениями о том, что Ту-22М2 - стратегический самолет, способный доставить 10-тонную боевую нагрузку на расстояние в 12 тыс. км, а с дозаправкой - на 17 тысяч.

По легенде, 14 мая 1976 года Ту-22М2 выполнил испытательный полет на максимальную дальность с одной воздушной дозаправкой. Испытания засекли американские спутники, и на следующий день их карту выложили на переговорах в Женеве. Несмотря на все старания министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, американцы настояли на включении Ту-22М2 в список стратегических сил. В итоге на переговорах решили, что СССР ограничит максимальную дальность полета Ту-22М, лишив его межконтинентальных характеристик, - демонтирует оборудование дозаправки в воздухе. Также американцы добились ограничения выпуска Ту-22М - не более 30 машин в год. Кроме того, Советский Союз обязывался не размещать эти самолеты на постоянной основе в арктических областях - в опасной близости к США. В 1979 году со строевых машин начали снимать штанги дозаправки, а на новых самолетах они уже не устанавливались.

Как полагает Мураховский, принятое решение серьезнейшим образом затормозило развитие программы Ту-22М. А сейчас система дозаправки в воздухе возвращается. Сигнал вовне более чем прозрачный. Эксперт напоминает, что этой функции Ту-22М3 здорово не хватало в Сирии.

"Мы договорились с Ираном использовать аэродром подскока на их территории, но, когда решение засветилось, иранцы пошли на попятную. А была бы система дозаправки, вопрос бы не возник вовсе", - говорит Виктор Мураховский.

Добавим, что еще бы и создать флот заправщиков, которых, по словам главреда "Арсенала Отечества", катастрофически не хватает…

Таким образом, сегодня любая новость о плановой работе над Ту-22М3 вызывает ажиотаж, будь то возобновление полетов на арктические аэродромы, базирование в Крыму или переброска на авиабазу Хмеймим в Сирии. Сообщение 2019 года о том, что наши военные начали отправлять в Казань для модернизации находящиеся на хранении Ту-22М3, произвело фурор. На страницах американских специализированных изданий аналитики рассуждали о том, что обновленный Ту-22М3 представляет реальную угрозу, которую придется учитывать еще на протяжении 20 лет. Так что новость о достройке заделов оказалась весьма в кассу.

"Завод захочет оценить планеры как новые, а минобороны попробует заполучить бесплатно"

Наконец, надеемся, что проект принесет КАЗу реальные деньги. Но с достройкой заделов возможна загвоздка. "Проблема будет в том, во сколько оценят планеры, - говорит наш источник. - Потому что завод захочет оценить их как новые, а минобороны, не сомневаюсь, попробует заполучить бесплатно". Наш собеседник напомнил, что такой же спор был по недавно достроенному заделу Ту-160. Чем это кончилось, источник уточнять не стал.

Как считает Фролов, какие-то деньги КАЗУ обязательно заплатят, главное, чтобы завод не повторил феерическую историю с достройкой Ту-160 в 2007 году. Тогда КАЗ надумал выкатить военным счет миллиардов в 30 - засунул туда все возможные расходы. "В свое время под эти четыре планера был оборонзаказ, и вопрос только в том, как те деньги пересчитать в современные", - говорит о ситуации, которая сложилась сейчас, эксперт.

Мураховский тоже считает, что стороны договорятся, хотя будет трудно: "Бардак в деле ценообразования по гособоронзаказу страшный. В итоге из-за несоответствия документов реальным обстоятельствам все решается в индивидуальном порядке. Можно вспомнить эпопею с постройкой подводных лодок или Ил-476, когда окончательное решение принимается на уровне президента. Чтобы заводы не загнулись, приходится пересматривать контракты".

Последний советский директор КАЗа Виталий Копылов называл "тройку" кормилицей завода: если Ту-160 и Ил-62 он строил штуками, то Ту-22М всех модификаций - по 20-30 в год. Вот и сегодня Ту-22М3М может стать самым массовым заказом Казанского авиазавода новейшего времени.