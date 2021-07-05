АрмiяInform (Украина): по Крещатику на каблуках, или Как идет подготовка женской «коробки» к параду

Информация минобороны Украины о том, что женщины — курсанты военных вузов будут маршировать на параде в День независимости в туфлях на каблуках, вызвала негодование в сети. «Мы строим натовскую армию или сексистский заповедник?» — вопрошает один из комментаторов.

24 августа на Крещатике состоится военный парад, посвященный 30-летию независимости Украины. Вместе с другими подразделениями по главной улице столицы будет шагать женская "коробка" военнослужащих ВСУ.

Как проходят тренировки девушек, освоили ли они новый строевой шаг и курсанты какого военного вуза в этом году привлечены к параду, узнавал наш корреспондент.

Три месяца на подготовку

"На нынешнем параде вся женская "коробка" будет представлена курсантками Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (ВИКНУ - прим. Ред.). В 2018 году - это была смешанная коробка, в которую входили девушки из Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут и наши курсантки", - рассказал преподаватель ВИКНУ майор Евгений Балабушка.

По его словам, сейчас тренировки проходят дважды в день.

"Утреннее - с 7:30 до 8:30 и послеобеденные - с 15:00 до 18:00. Между тренировками девушки отдыхают. Выбрали такое время, чтобы не проводить подготовку во время максимальной жары. По этому графику занимаются все "коробки", привлеченные к участию в параде. Есть вероятность, что ближе к 24 августа график тренировок будет становиться плотнее", - отметил офицер.

Он добавил, что курсантки на параде будут идти новым строевым шагом.

"От прошлых лет он отличается тем, что раньше нога должна была подниматься от земли на 15-20 сантиметров, сейчас же - на 10-15 см. Немного ниже. Девушки новый шаг овладели буквально за один день, проблем никаких не было. Среди курсанток есть те, кто впервые будет участвовать в параде, и те, кто уже шагал по Крещатику в 2018 году. Тогда на подготовку девушкам дали месяц. В этот раз у нас есть три месяца. И девушки хорошо справляются со своей задачей, - подчеркнул Евгений Балабушка.

"Девушки выносливы, хорошо переносят нагрузки, в том числе и погодные"

Майор отметил, что прохождение женской "коробки" по Крещатику состоится уже во второй раз.

"На прошлом параде девушки были в повседневной форме одежды и с оружием. В этом году, насколько мне известно, они впервые будут шагать в парадной форме без оружия. Курсантки будут идти в туфлях на каблуках. Поэтому сейчас начали тренироваться ходить в этой обуви, - прокомментировал преподаватель института.

Он рассказал, что сначала военнослужащие тренируются ходить вместе, поскольку в своих подразделениях маршировали немного по-другому: "Теперь они впервые идут друг с другом, привыкают к темпу шага, который задает сама "коробка", к маневренности. По сути становятся единым целым. Девушки выносливы, хорошо переносят нагрузки, в том числе и погодные. Во время тренировок обеспечиваются холодным чаем, водой. Медицинский персонал так же следит за состоянием военнослужащих во время тренировок".

Курсантка Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Иванна Медведь рассказала, что подготовка длится уже более месяца: "Сегодня впервые тренировка проходит в туфлях на каблуках. Это немного тяжелее, чем в берцах, но мы стараемся. В параде я буду участвовать впервые. Очень этого хотела. Когда еще в школе училась, любила смотреть на парады. На тренировках очень стараюсь, чтобы не подводить ни наших офицеров, ни нашу "коробку". Родители мои были в восторге, когда узнали, что буду участвовать в параде. Пообещали, что обязательно приедут на Крещатик, чтобы поддержать меня".

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Тем временем, как сообщает "Главред", в сети на минобороны Украины посыпались обвинения и шквал негодования.

"Министерство обороны Украины, а это случилось? На прошлые парады женщины ходили в удобной форме, все было супер. Богини! Может, еще в камуфляжные бикини наденем, чтобы было няшно? Это же реально издевательство и зеро равноправия в армии", - написала журналист Марина Данилюк.

"Минобороны "похвасталось" фото подготовки к параду. Строевой шаг на каблуках… чтобы что? Кончится когда-то этот парад идиотизма?", - написала первая заместитель руководителя секретариата Уполномоченного по защите государственного языка Алина Шпак.

"Если это правда, то над военнослужащими просто издеваются. Пусть им будет максимум неудобно, пусть это будет абсурдно. "Женственно", а вы что подумали?", - добавила журналистка Суспильного.Волынь Лариса Андрейчук.

"Друзья, почему в этом году над девушками решили поиздеваться и на парад одеть их в туфли с каблуком? Что это за очередная безумная идея?", - отметил политик и активист Александр Погребиский.

Медиаменеджер и журналист Ангелина Карякина отреагировала на инцидент саркастической шуткой: "Парад - это, мягко говоря, не о комфорте военных. Но если это уж так красиво, кого еще можно будет увидеть на параде в каблах?".

Нардеп от Евросолидарности Ирина Геращенко считает, что Минобороны "не дружит с логикой": "Сначала подумала, что это фейк. Что кто-то спутал демонстрацию боеготовности нашей армии и очередное шоу, которое украшают женщины. Это не равенство! Это унижение!".

Нардеп ЕС Иванна Климпуш-Цинкадзе добавила, что "шокирована информацией о том, что женщины на параде в День независимости будут на шпильках". "Это что вообще такое? Мы строим натовскую армию или сексистский заповедник совка? Неужели в минобороны не знают, что на войне девушки ходят в берцах?" - отметила она.

Евгений Проворный