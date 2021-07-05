Германия заключила соглашение о покупке самолетов P-8A "Посейдон"

ЦАМТО, 2 июля. Корпорация Boeing объявила о подписании Минобороны Германии письма с предложением и принятием предложения о поставке в рамках программы "Иностранные военные продажи" пяти самолетов БПА P-8A "Посейдон".

Таким образом, Германия стала восьмым заказчиком данного самолета, присоединившись к США, Австралии, Индии, Великобритании, Норвегии, Республике Корея и Новой Зеландии.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2020 года Федеральное министерство обороны Германии объявило об отказе от планов модернизации имеющихся самолетов БПА P-3C "Орион", указав на высокие затраты и технические трудности. Одновременно командование ВС Германии заявило, что проводит исследование рынка для оценки всех доступных платформ.

В качестве альтернатив, в частности, рассматривались C-295 "Персудер" компании Airbus, RAS-72 "Си Игл" (вариант модификации ATR-72 компании Rheinland Air Service GmbH), "Атлантик-2" из состава ВМС Франции, а также P-8A "Посейдон".

С учетом намерений Германии к 2035 году совместно с Францией разработать новый самолета БПА в рамках программы MAWS (Maritime Airborne Warfare System), P-8A "Посейдон" был признан оптимальным решением в качестве временной замены устаревших P-3C "Орион". Предварительно поставка самолетов планируется на первую половину 2025 года.

В марте 2021 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Германии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 5 самолетов базовой патрульной авиации P-8A "Посейдон", мультиспектральных электрооптических / инфракрасных (ЭО/ИК) станций наблюдения MX-20HD, акустических систем AN/AAQ-2(V)1, РЛС AN/APY-10, а также другого связанного оборудования и услуг. Полная стоимость соглашения оценивалась в 1,77 млрд. долл.

Бюджетный комитет парламента Германии одобрил выделение средств в размере 1,4 млрд. евро на покупку пяти самолетов P-8A "Посейдон" 23 июня 2021 года.

Проект поставки предусматривает использование мощностей предприятий Германии. В числе немецких компаний, которые уже поставляют комплектующие для P-8A: Aljo Aluminium-Bau Jonischeit GmbH и Nord-Micro GmbH. Недавно компания Boeing подписала соглашения с ESG Elektroniksystem-und Logistik-GmbH и Lufthansa Technik об изучении потенциальных областей сотрудничества в области интеграции систем, обучения и поддержки.