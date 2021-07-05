Одной из новинок выставки "MILEX-2021" стал роботизированный комплекс "Вистл"

ЦАМТО, 2 июля. На стенде ГВТУП "Белспецвнештехника" в ходе проведения X Международной выставки вооружения и военной техники "МILEX-2021" была представлена новинка оружейного форума – роботизированный комплекс "Вистл".

Он является оружием ближнего радиуса действия и представляет собой беспилотную наземную малозаметную боевую машину, оснащенную поворотной платформой.

Комплекс оснащен пакетом из 18 направляющих для стрельбы реактивными 57-мм неуправляемыми авиационными ракетами С-5 и предназначен для эффективного ведения огня с места на дальностях до 4000 м по живой силе противника, бронированным и небронированным целям. Управление боевым роботом осуществляется дистанционно по защищенному радиоканалу с запатентованной технологией противодействия средствам радиоэлектронной борьбы.

Более совершенная оптико-электронная станция "Чиж-Д", пришедшая на смену прежней ОСЭ "Грач", размещенная на боевом модуле, оснащена тепловизионными и телевизионными камерами с разными полями зрения, а также лазерным дальномером, что позволяет роботизированному комплексу обнаруживать крупные бронированные цели на расстоянии свыше 3300 м. Комплекс интегрирован в единую автоматизированную систему управления "Альянс", позволяющую из единого пункта управления, расположенного на стационарном объекте, применять "Вистл" в комплексе с другими роботизированными платформами.

Универсальная транспортная платформа РК "Вистл" аналогична шасси роботизированного огневого комплекса "Берсерк", а боевой модуль может использоваться отдельно от гусеничной платформы, как автономная огневая точка.

Комплекс "Вистл" способен определять собственное местоположение, курс и наклон. Оснащен интеллектуальной системой, которая рассчитывает угол прицеливания и направление стрельбы.

Комплекс обладает двумя режимами наведения: по координатам (используется для стрельбы с закрытых огневых позиций) и по наблюдаемой цели.

Технические характеристики роботизированного комплекса "Вистл": оптико-электронная станция – ОЭС "Чиж-Д", вооружение – НАР С-5, масса, – 2200 кг, габаритные размеры – 1800х1400х2500 мм, время работы на АКБ (в дежурном режиме), – 24 ч, ширина колеи – 1,1 м, клиренс – 180 мм, углы переднего и заднего свеса – 35 град., тип силовой установки – гибридная, максимальная скорость движения – 5 км/ч, запас хода – 30 км, дальность управления в городских условиях – 2000 м, на открытой местности – 5000 м.

Роботизированный комплекс "Вистл" впервые был представлен широкой зрительской аудитории на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а в октябре 2020 года успешно прошел первые полевые испытания со стрельбой.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.