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Провокаторы покинули Черное море

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Источник изображения: vpk-news.ru

Британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen, которые устроили провокации у берегов Крыма, покинули Черное море.

Первый вошел в территориальный воды России у крымского мыса Меганом. Второй пытался подойти к Керченскому проливу. Оба корабля отогнали флот и авиация Черноморской флота.

«Британский эсминец Defender и сопровождающий его нидерландский фрегат Evertsen покинули Черное море и прошли через Босфорский пролив по направлению к Средиземному морю», — написал в Twitter турецкий блогер Юрюк Ишик, который отслеживает проход судов через пролив Босфор.

В подтверждение, пишет Eadaily, он опубликовал фотографии кораблей НАТО.

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Страны
Великобритания
Нидерланды
Россия
Турция
Проекты
NATO
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