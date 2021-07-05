Провокаторы покинули Черное море

Британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen, которые устроили провокации у берегов Крыма, покинули Черное море.

Первый вошел в территориальный воды России у крымского мыса Меганом. Второй пытался подойти к Керченскому проливу. Оба корабля отогнали флот и авиация Черноморской флота.

«Британский эсминец Defender и сопровождающий его нидерландский фрегат Evertsen покинули Черное море и прошли через Босфорский пролив по направлению к Средиземному морю», — написал в Twitter турецкий блогер Юрюк Ишик, который отслеживает проход судов через пролив Босфор.

В подтверждение, пишет Eadaily, он опубликовал фотографии кораблей НАТО.