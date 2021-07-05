Proletären (Швеция): очаровать и разжечь войну

Байден изо всех сил льстит Столтенбергу и заискивает перед НАТО, чтобы наладить отношения, подпорченные политикой Трампа. Россию с новой силой принялись обвинять в агрессивных действиях. Но разве действия самого альянса, который наращивает вооружения и размещает войска в соседних с Россией странах, — не агрессия?

Байден заискивает перед Столтенбергом, а НАТО ужесточает риторику холодной войны

В ночь на понедельник США вновь бомбили Ирак и Сирию. Такой приказ отдал президент Джо Байден - тот же Байден, который несколько недель назад задействовал все свое обаяние, чтобы очаровать всех членов НАТО на саммите организации.

"Спасибо за ваше невероятное руководство. Вы показали себя просто замечательно", - льстиво сказал Байден, всячески заискивая перед генеральным секретарем НАТО, норвежским социал-демократом Йенсом Столтенбергом (Jens Stoltenberg).

Похвалам не было конца. "Я действительно так считаю - у нас немало компетентных людей, но я не хочу, чтобы вы уходили с поста", - продолжил он.

Воинственная позиция Дональда Трампа по отношению к НАТО ухудшила отношения. Трамп не стеснялся ругать Ангелу Меркель и других лидеров НАТО, когда те не следовали правилам США. Поэтому сейчас администрации Байдена приходится идти на все, лишь бы ликвидировать нанесенный ущерб.

Соединенным Штатам нужна НАТО, а НАТО нужны Соединенные Штаты. С этим совершенно согласны и Байден, и Трамп, и Столтенберг.

Прежние ссоры в первую очередь были связаны с тем, что, по мнению Трампа, остальные страны слишком мало платили в бюджет НАТО. К тому же отчисления каждой из стран на оборону должны составлять минимум 2% от ВВП. Но это правило на самом деле придумал не Трамп, оно исходит от США в целом и относится к большой трансформации общей стратегии военного альянса.

Байден также повторил условие о 2% ВВП, но слова подобрал гораздо более мягкие. Тут капля точит камень. Сегодня десять из 30 стран НАТО уже выделяют такие средства на военные нужды, а многие другие стремятся к этому - к немалой радости США.

НАТО предстоит большая работа, чтобы воплотить в жизнь ряд важных изменений. Нынешняя стратегия была составлена в 2010 году. В следующем году должен быть представлен еще один документ с обновленной и измененной стратегической концепцией. Из него мы узнаем, какой организация станет к 2030 году.

НАТО существенно нарастит вооружения и превратится в гораздо более агрессивного игрока. Мягкий и примирительный тон уйдет в прошлое. Мускулы заменят диалог, оружие заменит взаимопонимание. К нам вернется риторика холодной войны.

"Наши отношения с Россией еще никогда не были настолько плохими со времен холодной войны", - заявил Йенс Столтенберг на саммите НАТО. Далее было сказано, что "агрессивные действия Москвы - угроза нашей безопасности", а еще Столтенберг не упустил случая назвать правительства Китая и России авторитарными и обвинить эти страны в подрыве международного правопорядка.

Но кто на самом деле представляет собой угрозу и кому? Каким образом действия Москвы угрожают НАТО, какие ее поступки агрессивны?

Барак Обама решил создать первую в истории военную базу США на бывшей территории Организации Варшавского договора. Американскую базу в Польше открыли всего через несколько дней после того, как Трамп принес присягу и стал президентом. Там размещены более 3,5 тысяч солдат и почти 100 танков. Эти силы дислоцируются там в порядке ротации, а также периодически размещаются в странах НАТО, у которых есть границы с Россией.

Мы слышали много обвинений в адрес России в связи с вмешательством в американские выборы и кибератаками. Против России действуют обширные санкции, а Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей. Разве это не агрессивные действия и не угроза?

Весьма вероятно, что российские хакеры и разведчики и правда действовали в США и против США. Но неужели кто-то думает, что США не делают то же самое в отношении России и других стран?

Нарастающая агрессия США и НАТО явно читается в военных проектах и операциях. Несмотря на опустошительную пандемию коронавируса, страны всего мира все больше денег тратят на вооружения. В прошлом году 30 стран НАТО вместе потратили 1,1 триллиона долларов на оружие и военную технику. США увеличили военный бюджет на 7,5% - до головокружительных по сравнению с российскими 61,7 миллиардами 778 миллиардов долларов. Между тем Россия фактически даже снизила аналогичные расходы на 5,4%. Таким образом, США тратят в 12,5 раз больше на военные нужды, чем Россия.

Тем не менее именно Россию постоянно называют величайшей угрозой миру и безопасности.

Но, похоже, грядут перемены. В Европе Россия продолжает оставаться главной мишенью пропаганды НАТО, а вот внимание США смещается на Китай: теперь он - главный противник.

Речь в первую очередь идет не о том, что США считают Китай военной угрозой, хотя эта страна с 252 миллиардами долларов отчислений на оборону и занимает второе место в соответствующем рейтинге. Военные расходы Китая не составляют и трети от того, что тратит занимающие первое место США.

Главная угроза, исходящая от Китая, - экономическая, поэтому США и решили сменить приоритеты. В будущем мы увидим, что риторика американцев в отношении Китая ужесточится.

Швецию такое развитие событий тоже затронуло. Смещенное ныне правительство продвинуло проект самых больших со времен холодной войны отчислений на шведскую оборону. 90 миллиардов ежегодно мы, налогоплательщики, должны будем выжимать из себя, как только он будет полностью запущен. То есть расходы на эту статью бюджета увеличатся на 40%. При Стефане Лёвене в должности премьер-министра эти отчисления уже выросли на целых 85%.

Не одно десятилетие после мировых войн Швеция была признанным борцом за мир и разоружение, за солидарность и равенство. Сейчас это уже не так. Мы полностью подчинились США и НАТО.

Договор о приеме войск НАТО обеспечил альянсу свободный доступ на нашу территорию, в том числе и с ядерным оружием. Часть увеличившихся военных отчислений будут использованы для того, чтобы адаптировать наши системы вооружений к натовским системам. Вдобавок Швеция послушно вторит пропаганде, направленной против стран, неподвластных диктату Вашингтона.

Швеция приспосабливается во всех сферах. Вот и на "Шведском радио" в июле будет активно выступать Йенс Столтенберг.

НАТО - вовсе не альянс, оберегающий мир. Это альянс, разжигающий войну. И мы все должны приложить максимум усилий, чтобы держать Швецию от него подальше.

редакционная статья