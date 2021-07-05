Уничтожит на подлете: Popular Mechanics оценил защиту танка Т-72Б3

"Крутой военной технологией" назвал комплекс активной защиты (КАЗ) "Арена-М", установленный на танк Т-72Б3, военный обозреватель издания Popular Mechanics Кайл Мизоками. По его словам, система позволяет оставлять в строю состоящие на вооружении много лет машины, не навешивая на них дополнительную броню.

Основой для публикации стал видеосюжет Первого канала, в котором военнослужащий выстреливает из РПГ-7 по танку Т-72Б3. Противотанковая ракета летит точно в борт, но за считанные мгновения до удара взрывается, попав в поле действия снаряда-перехватчика.

- Ракета должна уничтожить танк, но вместо этого танк уничтожает ракету, - отмечает автор.

Активная защита работает в тесной связке с расположенными по кругу несколькими радарами миллиметрового диапазона. Обнаруживая ракету, они отслеживают ее траекторию. Если она находится на курсе столкновения, система автоматически запускает снаряд-перехватчик из расположенной на башне установки.

- Комплекс предназначен для нейтрализации угрозы кумулятивных боеприпасов, которые стали настоящей головной болью для танкистов. Такие заряды просты в использовании и очень эффективны. Кроме того, они постоянно совершенствуются, делая старые танки уязвимыми, - пишет Мизоками.

Обозреватель добавляет, что для защиты от противотанковых ракет многие конструкторы просто усиливают броню корпуса. Следствием этого становится увеличение нагрузки на силовой агрегат и подвеску танка. Советские разработчики предложили альтернативу нескольким тоннам металла - комплекс активной защиты весом всего 1,4 тонны. После распада СССР технология получила развитие.

Эксперт отмечает, что собственные КАЗ постепенно внедряют многие страны мира. Армия США оснастила свои танки M1 Abrams израильскими комплексами Trophy, но попытки установить систему на боевые машины пехоты M2 Bradley провалились. На новейшем российском танке Т-14 Армата применяется новая система "Афганит".

Тимур Алимов