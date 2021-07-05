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Российская газета

Будущее брони: как изменятся российские танки

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Источник изображения: Сергей Бобылев / ТАСС

В России уже сегодня имеется научно-исследовательский и производственный потенциал для создания основного боевого танка (ОБТ) нового поколения. От существующих моделей его, в частности, будет отличать повышенная живучесть за счет средств ПВО и защиты верхней полусферы, а также управление с помощью голосовых команд.

Соответствующие тезисы были озвучены на научно-практической конференции в Казанском высшем танковом командном училище. Ее основными спикерами стали начальник училища генерал-майор Кирилл Кулаков и генеральный директор - главный конструктор Уральского КБ транспортного машиностроения Андрей Терликов, сообщает "Красная звезда".

Предполагается, что экипаж ОБТ будущего, как и в Т-14 "Армата", будет состоять из трех человек, причем все они должны быть взаимозаменяемы. Управление всем вооружением необходимо вывести как на рабочее место наводчика-оператора, так и командира танка. Танк также должен быть интегрирован в перспективную автоматизированную систему управления тактического звена (АСУ ТЗ). В основном режиме управление интерфейсом должно осуществляться голосом.

Базовым является условие обнаружения и уничтожения целей на расстояниях свыше пяти километров. Основным вооружением танка остается пушка. Она должна обеспечивать использование боеприпасов повышенного могущества, а также боеприпасов, основанных на новых физических принципах. Для определения облика перспективного комплекса "пушка-выстрел" проведен ряд научно-исследовательских работ, основной вывод которых сводится к тому, что для обеспечения бронепробиваемости разрабатываемых подкалиберных снарядов требуется повышение энергоемкости нового орудия.

Также в составе комплекса вооружения танка, по мнению специалистов, нужна дистанционно управляемая зенитная пулеметная установка. Помимо этого впервые в отечественном танкостроении проработан вопрос создания комплекса защиты верхней полусферы. Отметим, что сейчас комплексы активной защиты испытывают не только на самых современных российских танках, но и на более старых моделях вроде Т-72, которые проходят модернизацию.

Что касается двигателей, то их мощность должна быть не ниже 1500 лошадиных сил (сейчас из российских танков такие ставят только на "Армату"), при этом силовая установка должна быть многотопливной. В качестве варианта обсуждался также переход от трансмиссии с бортовой коробкой передач на гидромеханическую трансмиссию с полнореверсной коробкой передач и гидрообъемной передачей в механизмах поворота. Перспективы - установка системы автоматического переключения передач и дублированная система управления движением танка с места командира.


Алексей Иванов

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Россия
Продукция
Армата
Т-72
Компании
КБТМ Омск
УКБТМ
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