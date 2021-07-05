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Российская газета

Израильские солдаты станут невидимыми для тепловизоров

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Израильская компания Polaris Solutions в партнерстве с минобороны страны разработала современную маскировочную систему для военнослужащих - Kit 300. Она делает солдат невидимыми для тепловизоров.

Об этом пишет издание Popular Mechanics. Для Kit 300 использовали специальный материал - сочетание металлов, полимеров и микроволокон. Именно это позволяет бойцам слиться с окружающей местностью и быть практически незаметными ни человеческому глазу, ни тепловизорам даже в тот момент, когда они передвигаются. На представленном видео можно понаблюдать, как выглядят солдаты в самых разных камуфляжных одеяниях.

Как пишет уже другое издание Business Insider, комплект весит всего 500 граммов, компактно складывается и бойцу комфортно его носить с собой. А когда необходимо, военнослужащий разворачивает комплект, соединяет его и уже выглядит, например, как часть скалы на фоне гор. Комплект Kit 300 двусторонний, каждый со своей собственной расцветкой.


Светлана Цыганкова

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Страны
Израиль
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