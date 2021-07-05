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ЦАМТО

Началось строительство третьего фрегата класса "Тип-26" для ВМС Великобритании

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Источник изображения: Фото: pesmedia.com

ЦАМТО, 2 июля. Компания BAE Systems 29 июня объявила о состоявшейся на ее судостроительном предприятии в Глазго церемонии резки первой стали для постройки третьего фрегата класса "Тип-26" (также известен как класс "Сити").

На мероприятии присутствовал Его Королевское Высочество принц Уильям.

После принятия на вооружение корабль будет носить наименование "Белфаст".

Корабли этой серии будут поставлены ВМС Великобритании в рамках проекта "Глобальный боевой корабль" (Global Combat Ship – GCS).

Как сообщал ЦАМТО, 3 июля 2017 года после завершения этапа разработки проекта BAE Systems заключила с Министерством обороны Великобритании контракт на постройку первых трех фрегатов класса "Тип-26". Они получат наименования "Глазго", "Кардифф" и "Белфаст". Стоимость соглашения составила 3,7 млрд. фунтов стерлингов (4,8 млрд. долл.).

Всего для ВМС Великобритании планируется построить 8 фрегатов "Тип-26", основным предназначением которых является борьба с подводными лодками противника. Ожидается, что контракт на постройку второй партии из пяти кораблей ("Эдинбург", "Бирмингем", "Шеффилд", "Ньюкасл" и "Лондон"), будет подписан в начале 2020-х гг.

Строительство головного фрегата серии, "Глазго", началось в июне 2017 года. Планируется, что он будет принят на вооружение в середине 2020-х гг. Резка стали для постройки второго фрегата, "Кардифф", началась в августе 2019 года. Как заявлено, в течение последних недель "Глазго" был впервые выведен из строительного цеха на открытое пространство. Минимальный проектный срок эксплуатации кораблей составит не менее 25 лет.

Фрегат класса "Тип-26" задуман как малозаметный надводный боевой корабль с низкой акустической сигнатурой, который должен стать основой надводного флота ВМС Великобритании до 2060 года. Он заменит состоящие на вооружении фрегаты класса "Тип-23". Основной задачей фрегата станет борьба с подводными лодками, защита средств ядерного сдерживания и новых авианосцев класса "Куин Элизабет". Предполагается, что он также сможет применяться самостоятельно или в составе оперативной группировки для выполнения боевых задач в различных условиях: от участия в конфликтах высокой интенсивности до борьбы с пиратством, поддержки гуманитарных и поисково-спасательных операций.

Длина корабля класса "Тип-26" составит 149,9 м, максимальная ширина – 20,8 м, стандартное водоизмещение – 6900 т, численность экипажа – 157 человек. Энергетическая установка типа CODLOG будет включать газовую турбину, четыре дизель-генератора и два электромотора. Максимальная расчетная скорость – более 26 узлов, дальность хода – 7000 морских миль. Корабль будет оснащен 127-мм артиллерийской установкой, вертикальной пусковой установкой Mk.41, корабельным зенитным ракетным комплексом "Си Септор", ангаром для размещения вертолетов типа "Мерлин" или "Уайлдкэт" и беспилотных летательных, надводных и подводных аппаратов, современными системами наблюдения и разведки. Система Mk.41 обеспечит загрузку, хранение, подготовку к запуску и пуск различных типов зенитных ("Стандарт-2", "Стандарт-3", "Си Спэрроу", ESSM), крылатых ("Томагавк") и противолодочных ракет (VL ASROC). В перечень оборудования войдут РЛС средней дальности Artisan 997, носовые и буксируемые гидроакустические системы. Конструкция корабля позволит интегрировать новые системы вооружения на протяжении всего срока эксплуатации для противодействия новым угрозам.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Mark 41
Компании
BAE Systems
Проекты
Type 26
Авианосец
Ядерный щит
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