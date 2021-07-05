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Натовских пограничников направили на литовско-белорусскую границу

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Источник изображения: vpk-news.ru

Патрулирование на границе Литвы с Белоруссией вместе с литовскими пограничниками начинают первые шесть сотрудников Европейского агентства охраны границ и береговой линии Frontex, передает агентство BNS.

Командированные Frontex французские, венгерские и германские пограничники будут работать на участках погранзастав Капчаместиса и Друскининкай.

По информации агентства, планируется, что таких представителей Постоянного корпуса Frontex будет все больше, и со временем в июле вместе с литовскими пограничниками на границе с Белоруссией их будет работать 30. Они приедут в Литву со своей экипировкой, оружием, транспортными средствами.

«Такая помощь Frontex понадобилась Литве в последнее время в связи с заметным ростом случаев, когда из Беларуси в Литву пытаются попасть нелегальные мигранты. В Литву из Беларуси в этом году пытались попасть в общей сложности 672 нелегальных мигранта - эта цифра более чем в восемь раз превышает цифру за весь 2020 год», - передает BNS.

Интерфакс сообщает, что в задачи Frontex входит помощь государствам-членам в тех случаях, когда у внешних границ Сообщества нужна оперативно-техническая поддержка, когда нужно организовать совместные операции по возвращению мигрантов, отмечает агентство.

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Страны
Белоруссия
Венгрия
Германия
Литва
Франция
Проекты
2020-й год
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